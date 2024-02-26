Видобуток газу під час війни: у "Нафтогазі" розповіли, що було з видобутком у 2023 році

За словами голови правління компанії "Нафтогаз" Олексія Чернишова, 2023 року видобуток газу в Україні збільшився на 6%.

Групі "Нафтогаз України" за підсумками 2023 року, незважаючи на повномасштабну війну з Росією, вдалося збільшити видобуток газу. Як розповів виданню LIGA.net голова правління компанії Олексій Чернишов, минулого року в Україні видобули 13,3 мільярда кубометрів "блакитного палива", тобто видобуток збільшився на 6%.

"Протягом 2023 року нам вдалося значно збільшити видобуток газу, зокрема підприємством "Укргазвидобування". Це зростання дозволило нам заявити про цифру 13,3 млрд кубометрів товарного газу", — сказав Чернишов.

Він зазначив, що на досягнутому компанія не збирається зупинятися, і планує ще більше збільшити видобуток газу вже 2024 року.

"На 2024 рік план наблизитися до 15 мільярдів кубів коштом підприємств "Укргазвидобування" та "Укрнафти", — наголосив він.

Рекорд із видобутку газу

13 лютого компанія "Укргазвидобування", яка входить до структури компаній "Групи Нафтогаз", вдалося досягти найбільшого добового видобутку газу з грудня 2018 року. Так, за підсумками 8 лютого 2024-го, компанія видобула 38,54 мільйона кубометрів товарного ресурсу.

Видобуток газу збільшується завдяки тому, що в Україні ввели в експлуатацію рекордну кількість нових свердловин. Серед них є висока кількість високодебітних, тобто в них видобувають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно заявив, що Україна може зовсім відмовитися від імпорту газу. Як зазначив міністр, Україна з 2015 року нарощувала видобуток газу.

Ще Фокус розповідав, скільки запасів газу залишилося в українських газосховищах і чи вистачить їх до кінця опалювального сезону.