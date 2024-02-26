Виплати для ВПО: що буде з держдопомогою, якщо переселенці орендують житло

Фахівці пояснили, чи виплачує держава допомогу на проживання тим переселенцям, які орендують житло.

Українці, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і зараз орендують житло, можуть претендувати на отримання фінансової допомоги на проживання від держави. Про це розповіли на сторінці спільноти "Юридичний радник ВПО" в соціальній мережі Facebook.

Так, згідно із законодавством, допомога призначається внутрішньо переміщеним особам, у яких житлове приміщення знищено або пошкоджено (до ступеня непридатного для проживання). Інформація про це має бути внесена до Державного реєстру, або за яким подано документальне підтвердження органом місцевого самоврядування, а в разі його відсутності — обласною державною/військовою адміністрацією факту пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Росії.

Тобто, якщо будинок українця був зруйнований або пошкоджений і став непридатним для того, щоб там жити, для отримання виплат ВПО потрібно:

внести інформацію про руйнування до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України АБО отримати документальне підтвердження про його знищення від органу місцевої влади або ОВА;

оформити довідку ВПО. Згідно з абзацом 15 п. 2 постанови Кабміну № 509 від 1 жовтня 2014 р. (зі змінами), на отримання довідки мають право особи, житлові приміщення яких знищено або пошкоджено (до ступеня непридатності для проживання) внаслідок збройної агресії РФ, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);

подати документи на отримання допомоги на проживання ВПО.

"Право на допомогу на проживання також є у громадян, які раніше користувалися допомогою, але відмовилися від неї, оскільки повернулися на попереднє місце проживання, яке було зруйноване після такого повернення. При цьому, коли призначається допомога, тоді враховуються всі майнові критерії (наприклад, наявність депозитів, купівля авто тощо). Якщо житло було відновлено або громадян забезпечили житлом, у якому можна тимчасово проживати, виплату допомоги припиняють із наступного місяця після отримання документального/офіційного підтвердження цього факту", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в одному з українських регіонів стартувала реєстрація на виплату фінансової допомоги від УВК ООН. Відомо, що на виплати в 3,6 тисячі гривень можуть претендувати і переселенці. Також Фокус розповідав, де в Україні у 2024 році побудують нове житло для ВПО.