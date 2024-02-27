Виплати ВПО будуть розраховувати по-новому: що зміниться з 1 березня

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович назвала маркер, за яким український уряд визначатиме, чи потрібна переселенцям фінансова підтримка з боку держави.

З 1 березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) будуть розраховувати, з огляду на реальну потребу родини в допомозі. Також держава перевірятиме рівень інтегрованості людини в економічний розвиток країни. Про це сказала в ефірі телемарафону 26 лютого пані міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Виплати переселенцям з 1 березня: що зміниться

"Сьогодні кожен має приєднатися до економічного розвитку нашої держави. Тобто, якщо люди не воюють, вони повинні працювати, щоби генерувати дохід, давати нам можливість забезпечувати нашу оборону і зокрема підтримку соціально незахищених верств", — сказала вона.

За її словами, з 1 березня один із членів родини внутрішньо переміщених осіб, якщо другий доглядає за дітьми, повинен працювати або принаймні зареєструвався у службі зайнятості. Це базова умова, яка вводиться додатково з 1 березня, вона слугуватиме маркером для виплати допомоги.

"Тобто, людина має інтегруватися, соціалізуватися та шукати собі роботу", — підкреслила очільниця Мінсоцу.

Оксана Жолнович зауважила, що формально припинять отримувати допомогу тільки ті люди, у яких дохід на кожного члена домогосподарств перевищуватиме показник у 9 444 гривні. Всі інші матимуть можливість звернутися та продовжити свої виплати, якщо:

вони працюють, але заробіток менший за 9 444 гривні;

шукають роботу та зареєстровані у службі зайнятості, як безробітні.

"Усе залежить від того, наскільки люди не будуть приховувати себе від держави та чесно заявлять, що вони є, вони перемістилися і зареєструються в пошуках роботи", — додала Оксана Жолнович.

Виплати для ВПО: скільки отримують переселенці

Щомісячна державна компенсація складає:

три тисячі гривень — особам з інвалідністю та дітям;

дві тисячі гривень — для всіх інших внутрішніх переселенців.

Раніше Фокус пояснював, що буде з держдопомогою, якщо внутрішньо переміщені особи орендуватимуть житло. Також нагадаємо, де в Україні у 2024 році побудують нове житло для ВПО.