Пенсії в Україні: кому в березні збільшать виплати після індексації

За словами представниці Пенсійного фонду Ірини Ковпашко, вже ведеться активна підготовка до процесу індексації. З 2024 року впроваджується новий механізм нарахування грошей.

Уже за кілька днів на календарі буде 1 березня, а це означає, що очікується чергова індексація пенсій. У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали категорії громадян, яким перерахують виплати. Подробицями поділилася заступниця голови правління відомства Ірина Ковпашко в коментарі "Українському радіо".

За її словами, вже проводиться підготовка до цього процесу. Найближчим часом має вийти постанова від уряду стосовно підвищення виплат для пенсіонерів починаючи з 1 березня поточного року.

Якщо раніше індексацію здійснювали виключно за показником інфляції, то зараз передбачено новий механізм.

"Новий порядок передбачає загальний механізм індексації пенсій. Тобто, насамперед індексуються призначені пенсії. Ми їх називаємо страховими. І індексації підлягатимуть усі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року. Тобто всі, що призначені минулого року", — заявила Ірина Ковпашко.

У кожного пенсіонера буде свій розмір підвищення виплат. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже заявляв, що перерахунок пенсійних виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії будуть підвищені майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", — заявляв голова уряду.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, чи будуть затримки з виплатами зарплати і пенсії у 2024 році. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, забезпечувати своєчасну виплату зарплат і пенсій громадянам Україна зможе до кінця першого півріччя 2024 року.