У черзі на кордоні зі Словаччиною помер 35-річний український водій (відео)

Чоловік стояв у черзі вантажівок за 100 км від кордону. Скільки йому ще було їхати, невідомо

У Словаччині помер український водій вантажівки. Він стояв у черзі на перетин кордону. Про це ефірі "Ми-Україна" повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін.

За його словами, перевізники, які стоять в чергах з польської сторони, намагаються об'їхати через Словаччину та Угорщину.

"Ми отримали інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 км від кордону, скільки йому ще було їхати невідомо", — сказав Балін.

Він додав, що судово-медична експертиза встановить приини смерті українця. Балін також підкреслив, що у загиблого залишилась родина.

"Череда таких смертей продовжується. Я не розумію, чому на це не реагують компетентні органи Польщі і чому не скасовують страйк", — наголосив Балін.

В пам'ять про померлого колегу водії вантажівок, які застрягли у черзі на кордоні з Україною, включили аварійки та сигналили.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Зеленський відреагував на події на польсько-українському кордоні. Він запропонував урядовцям зустрітися просто на КПП. Незадовго перед цим протестувальники збили замки з вантажівок і вантажних вагонів і висипали українське зерно на землю.

Чеслав Секерський, міністр сільського господарства Польщі, вважає, що в окремих галузях стосовно імпорту з України потрібна повна блокада, як у випадку із зерновими.

Поляки 9 лютого заблокували пункт пропуску "Шегині". Там зібралося близько 100 осіб і майже 50 транспортних засобів.