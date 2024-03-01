Справа у мобілізації? Експерти назвали головні причини демографічної катастрофи в Україні

Призов до армії більшої кількості чоловіків віком 20 років скоротить народжуваність в Україні. Таку думку нещодавно було висвітлено у виданні The New York Times на тлі обговорення зменшення віку мобілізованих. Українські експерти констатують демографічну катастрофу в країні і називають кілька причин.

Зменшення віку мобілізованих вплине на народжуваність в Україні, адже може загрожувати економіці України, пише NYT.

"Експерти вважають, що в Україні як і більшості колишніх республік мало 20-річних. Під час глибокої економічної кризи та депресії у 90-их роках народжуваність суттєво зменшилася. Призов до армії більшої кількості чоловіків віком 20 років скоротить народжуваність", — йдеться в матеріалі. Там зазначають: призов більшої кількості чоловіків у віці 20 років, враховуючи ймовірні бойові втрати, призвів би до ризику зменшення кількості народжених у цьому невеликому поколінні українців, що призвело б до скорочення кількості чоловіків призовного та працездатного віку через десятиліття та поставило б під загрозу безпеку та економіку країни в майбутньому.

Скільки українців народилися 2023 року

За даними Мін'юсту, впродовж 2023 року в Україні народилися 187 387 немовлят.

Найбільше новонароджених зареєстрували у Києві – майже 20 тисяч дітей.

У Львівській області народилося 16,6 тисячі дітей, Дніпропетровській — 14,4 тисячі, Одеській — 13,7 тисячі, Київській — 10,8 тисячі, Рівненській — 9,5 тисячі, а на Закарпатті — 9 450 малят.

Порівняно із 2022 роком, коли на світ з'явилися 206 032 малюків, народжуваність знизилась на 9%, свідчить статистика "Опендатабот". Загалом у перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась на 25%. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько 500 тисяч дітей на рік.

Загалом скорочення народжуваності в Україні спостерігається з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалося на 6-7% менше дітей.

Народжуваність в Україні: як змінювалась з року в рік

Рік Народжуваність (кількість новонароджених) 2010 497 689 2011 502 595 2012 520 705 2013 503 657 2014 465 882 2015 411 781 2016 397 037 2017 363 987 2018 335 874 2019 308 817 2020 299 058 2021 273 772 2022 206 032 2023 187 387 Джерело: Опендатабот



Не лише мобілізація: якими є головні причини демографічної кризи в Україні

Економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснив Фокусу передумови демографічної кризи в Україні і додав, що мобілізаційний вік тут грає опосередковану роль.

За останні 10 років населення України суттєво скоротилось, і експерти впевнені: це демографічна катастрофа

"Демографічна криза має структурні передумови в Україні. В нас є своя певна специфіка: мають вплив і перманентні економічні кризи, і відсутність позитивного сценарію розвитку, відсутність соціальної державної підтримки народжування дітей. Держава не формує суттєвий соціальний капітал для матерів, які народжують дітей. Відсутня допомога в соціалізації жінок після народження дітей, тобто повернення їх на роботу, немає підтримки з виховання дітей з боку держави. Ну і плюс колосальна міграція з країни, яка до війни була пов'язана з економічними чинниками, а зараз — з воєнними. До війни люди емігрували через економічні причини, зараз мільйони виїжджають через війну. Тому пониження призовного віку може просто ще більше посилити еміграцію з країни підлітків, яких матері будуть намагатися вивезти за кордон. В цьому плані певним чином чинник мобілізації може вплинути, та опосередковано", — зазначив експерт.

За його словами, в Україні спостерігається не демографічна криза, а демографічна катастрофа.

За останні 13 років сплеск народжуваності спостерігався у 2012 році — тоді народилось понад 520 тис немовлят Фото: pexels.com

"Криза — це, коли населення скорочується на 5%, наприклад. А у нас населення з 2013 року скоротилося майже в 1,5 рази. Це вже не криза, а катастрофа. Коефіцієнт народжуваності (0,7) — один з найнижчих в світі. Народжуваність скоротилася до рівня випадкових народжень дітей. У нас, наприклад, до війни понад 300 тисяч дітей народжувалося, а зараз 70 тисяч, тож спостерігається падіння майже вдвічі. Це вже не криза, а демографічна катастрофа національного масштабу", — додав він.

Економiст, директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін підтверджує, що мобілізаційний вік не є причиною низької народжуваності в Україні.

Він також назвав три основних чинника, що напряму впливають на демографічну ситуацію:

непередбачуваність,

відсутність можливості планувати майбутнє,

обмеження фінансових ресурсів за відсутності державної політики відшкодування та стимулювання.

"Коли пара народжує дітей, в них зростають витрати. А державної політики щодо стимулювання та відшкодування немає Тож, жінки, які хочуть народжувати, постають перед дилемою: або працювати, почуватися комфортно і жити добре, або втрачати свої доходи і збільшувати свої витрати. Тому економічне питання є основним, чому люди не прагнуть народжувати. Непередбачуваність, фінансове питання і відсутність державної політики щодо підтримки таких родин. Те, що пропонує держава, не стимулює.А мобілізація ніяким чином з цим питанням не стикається", — розповів він.

Тим часом, за даними ООН, від початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали більше 6 мільйонів громадян. Про це писав Reuters із посиланням на Агентство ООН у справах біженців.

Більшість біженців виїхали до ЄС через кордони із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Понад 3,3 мільйони перетнули кордон із Польщею та, за оцінками польського уряду, близько половина із них може залишитись у країні на тривалий час.

Раніше Фокус писав, що за результатами опитування, понад половина (53%) українців зазначають зменшення власних доходів, з них 30% додають, що доходи зменшилися суттєво. 18% українців зазначили, що втратили роботу впродовж року, а понад третина опитаних не має заощаджень.