У Нацбанку є план для валютних обмежень: що відбуватиметься у 2024 році

У Національному банку України пояснили, які передумови сприятимуть подальшому пом'якшенню валютних обмежень.

Національний банк України (НБУ) дотримуватиметься стратегії скасування валютних обмежень. Наступні кроки регулятора будуть спрямовані на те, щоб стимулювати приплив капіталу в Україну, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Так, за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, центробанк уважно аналізує ситуацію на фінансовому ринку перед тим, як запроваджувати чергові зміни. Вивчається також потенційний вплив від пом'якшення валютних обмежень.

"Ми змогли перейти до поступового пом'якшення нашої політики, згідно зі Стратегією пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування", — розповів він.

Як пояснив представник НБУ, 2024 року інфляція, як очікується, прискориться до 8,6%. З огляду на це, а також високі ризики, базовий прогноз НБУ передбачає, що держрегулятор знову знизить облікову ставку, але незначно і в другій половині року. Водночас монетарна політика Нацбанку адаптується до нових умов, якщо зміниться баланс ризиків для інфляції та стабільності обмінного курсу.

Останнє має вирішальне значення для того, щоб запобігти перетіканню гривні, яку мають українці, на валютний ринок і зберегти міжнародні резерви. Тому жорсткі монетарні умови все ще діють. Також Національний банк стежить за привабливістю гривневих активів, щоб зберегти курсову стійкість.

"Такий підхід сприятиме подальшому пом'якшенню валютних обмежень, що важливо, зокрема, для повоєнного відновлення", — ідеться в прес-службі НБУ.

Скасування валютних обмежень: деталі від голови Нацбанку Андрія Пишного

Голова правління НБУ Андрій Пишний раніше розповідав, що центробанк створює системні передумови для реалізації трьох етапів валютної лібералізації.

"Перейшовши на гнучкий курс, ми прибрали множинність курсів, зараз маємо два курси і спред між ними скоротився до майже 2%", — зазначив Пишний.

За його словами, під час другого етапу валютної лібералізації в Україні з'являться послаблення для торгового фінансування та обслуговування старих боргів бізнесу.

Нагадаємо, нещодавно в Нацбанку спрогнозували, що відбуватиметься із зарплатами українців у 2024 році та як зміниться ситуація на ринку праці.