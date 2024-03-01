Грошова допомога від Євросоюзу: скільки мільярдів отримає Україна 2024 року

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки фінансовій підтримці від Євросоюзу Україна зможе підтримувати економіку.

Фінансова допомога Європейського Союзу для України у 2024 році, як очікується, становитиме 16 мільярдів євро. Ідеться про програму Ukraine Facility, яка розрахована на чотири роки. Про це заявив 1 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, бюджет самої програми — 50 мільярдів євро.

"Це підтримка інвестицій, підтримка нашої економіки і нашого руху до членства в Євросоюзі. Цього року очікуємо отримати 16 мільярдів євро бюджетної допомоги від Європейського Союзу", — сказав прем'єр.

Він також зазначив, що 1 березня уряд схвалить з Єврокомісією "Програму підтримки реформ і відновлення". Угода передбачає, що загальний бюджет програми збільшиться до 374 мільйони євро.

"За рахунок цих коштів передбачається відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, підтримка малих фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, модернізація пунктів пропуску, суміжних із кордоном ЄС", — ідеться в повідомленні Шмигаля.

Глава Кабміну також розповів про інші спільні проєкти з міжнародними партнерами.

"Сьогодні (1 березня, — ред), затвердимо і подамо на ратифікацію до Верховної ради угоду зі Словенією про підтримку програми гуманітарного розмінування в Україні. Словенія надасть грант на суму понад 50 мільйонів гривень (1,5 мільйона євро), щоб допомогти нам швидше пройти процес такого розмінування", — наголосив Денис Шмигаль.

Програма Ukraine Facility для України — деталі

1 лютого стало відомо, що лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті в Брюсселі схвалили виділення Україні 50 мільярдів євро в рамках програми Ukraine Facility. Програма розрахована на 2024-2027 роки.

5 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися, що створять новий інструмент для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України — Ukraine Facility. Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше стверджував, що значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит.

Міністр фінансів України Сергій Марченко 29 лютого заявив, що потреба України в зовнішньому фінансуванні становить три мільярди доларів щомісяця. За його словами, з 2022 року фінансова підтримка країн G7 і Євросоюзу склала майже 63 мільярди доларів.

Також нагадаємо, що 31 січня в Міністерстві фінансів повідомили, що Україна вже отримала 390 мільйонів доларів фінансової підтримки від японського уряду.