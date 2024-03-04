100 гривень чи 50 доларів? Які банкноти люблять підробляти шахраї

За інформацією Національного банку, в Європі гроші підробляють у вісім разів частіше, ніж в Україні.

У гаманцях українців іноді можуть з'являтися фальшиві гроші. Їх можна отримати де завгодно: на ринках, у дрібних магазинах, на масових заходах, під час продажу або купівлі товарів в інтернеті. Тим часом у пресслужбі Національного банку України (НБУ) кажуть, що рівень підробки гривневих банкнот 2023 року був низьким.

Які банкноти в Україні підробляли найчастіше

Так, за даними центробанку, на один мільйон справжніх банкнот гривні минулого року можна було знайти 2,1 підроблених банкнот. При цьому в країнах Європи цей показник у вісім разів вищий — 16 фальшивих банкнот на мільйон справжніх.

Шахраї активно підробляли банкноти старого зразка. Більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів: -

200 гривень — 61% від загальної кількості вилучених підробок і 41% від їхньої загальної суми;

500 грн — 24% і 41% відповідно;

100 гривень — 8% і 3% відповідно.

"Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні були на рівні лише 7%", — зазначили у пресслужбі Нацбанку.

Не дуже часто зустрічалися в Україні й фальшиві банкноти в іноземній валюті. У 2023 році, за даними НБУ, з обігу вивели менше ніж 700 підроблених банкнот — це на 100 банкнот менше, ніж у 2022 році.

Найчастіше вилучали американські долари — 97% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3%.

Найчастіше фальшивомонетники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

50 і 100 доларів — 92% і 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США;

50 і 200 євро — 39% і 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро.

Що робити в разі сумнівів щодо справжності грошей

Якщо громадяни сумніваються в автентичності як гривні, так і іноземної валюти, вони можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для досліджень у Нацбанку.

"За результатами таких досліджень, що здійснюються безоплатно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику", — розповіли в Національному банку України.

Важливо пам'ятати, що підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Інформацію про їхнє вилучення Нацбанк повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Підроблені гроші отримують їхні уповноважені працівники та проводять розслідування.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Нацбанк у 2024 році дотримуватиметься стратегії скасування валютних обмежень. Як пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, центробанк працюватиме над стимулюванням припливу капіталу в Україну.