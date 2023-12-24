Українцям продають фальшиві долари: що робити у разі сумнівів щодо купюр

За даними НБУ, на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти. У банкнотах високих номіналів застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які зловмисникам надзвичайно складно відтворити.

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Серед усіх іноземних валют злочинці в Україні найчастіше підробляють долари. При чому переважно це купюри номіналом 50 та 100 доларів. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

В НБУ зазначили, що у 2022 році частка доларів від усіх підроблених банкнот іноземних валют складала 91%, а євро — 8%.

При цьому купюри номіналом 100 доларів підробляють набагато частіше – 76% від загальної кількості вилучених підроблених купюр становлять саме вони. На фальшиві 50 доларів припадає 23%. Щодо підробок євро, то ситуація наступна: 50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Крім того, в Національному банку зазначили, що за результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі. На 1 мільйон справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти.

Що робити у разі сумнівів щодо справжності грошей

В НБУ наголосили, що у разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот як гривні, так й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Нацбанку.

"За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику", — розповіли в Національному банку України.

Як зазначає регулятор, підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення Нацбанк повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Підроблені банкноти передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що процес пом'якшення валютних обмежень у майбутньому відбуватиметься обережно.