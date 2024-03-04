Старт великої приватизації: які об'єкти хочуть продати в Кабміні 2024 року

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інтерес інвесторів до українських підприємств дуже великий, і уряд продовжує налагоджувати комунікацію з партнерами для подальших інвестицій у країну.

Велику приватизацію в Україні має бути відновлено у 2024 році. Держава вже визначилася з об'єктами, які можуть отримати нових власників. Про це сказав на щорічній пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 4 березня.

"Закликаємо інвесторів, зокрема, західних партнерів подивитися на об'єкти. Інтерес дуже великий. І ми сьогодні, якщо не бачимо швидкого входження, то розуміємо, що ми дійсно робимо велику роботу з комунікації, зі спілкування з нашими партнерами з точки зору входження інвесторів в Україну", — сказав глава уряду.

Прем'єр-міністр також озвучив перелік об'єктів, які держава планує продати протягом 2024 року.

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Це титан. Частина великої приватизації цього року. Працюємо з Фондом держмайна, щоб вона була розпочата й завершена. "Одеський припортовий завод", "Центренерго", вугільні шахти. Тобто це та ще низка об'єктів, які потраплятимуть в об'єкти великої приватизації", — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас мала приватизація в Україні, за словами Шмигаля, уже "дає досить значний результат" не тільки для державного, а й для малого та середнього бізнесу.

Серед проєктів для іноземних інвесторів найважливіші та найперспективніші — це видобуток критичної сировини: 22 види з 30 видів критичної сировини сьогодні є в наявності в Україні.

Він зазначив, що як інвесторам, так і державі, цікаві такі напрямки:

виробництво акумуляторів для електрокарів;

повний цикл виробництва електрокарів;

хімічна промисловість;

обробка деревини;

виробництво паперово-целюлози;

машинобудування.

"Це ті напрямки, які сьогодні є важливими, цікавими для інвесторів, цікавими для нас як для країни, щоб піднімати економіку", — підкреслив прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, економіст Центру економічної стратегії Богдан Прохоров раніше пояснював, як приватизація допоможе відновити українську економіку. Експерт, зокрема зазначив, що приватизація — це джерело інвестицій.

Також зазначимо, що в Кабміні вирішили створити Суверенний фонд, до якого увійдуть ключові стратегічні компанії, що не підлягають приватизації. Фонд складатиметься зі 107 державних компаній.