Єврокомісія пропонує продовжити "транспортний безвіз" з Україною, але з певними змінами

Комісія виступила з пропозицією запровадити зміни, які сприятимуть імплементації та виконанню державами-членами договору, хоча сфера його дії залишиться незмінною.

Європейська комісія запропонувала пролонгувати угоду щодо автомобільних перевезень з Україною, але вирішила внести у неї зміни. На сайті відомства опублікували подробиці.

Пропозиції, надіслані Раді ЄС, включать оновлення угоди з Україною "з метою покращення її практичної реалізації та правозастосування, зберігаючи при цьому її цілі та галузі дії.

В ЄК зазначили, що традиційні транспортні маршрути порушені або закриті в регіоні у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. У Чорному морі також не є доступною для стабільного транспортного сполучення акваторія. Транзитний шлях продовження угоди принаймні до кінця 2025 року допоможе убезпечити ланцюги постачання.

ЄК взяла до уваги досвід, який було отримано в процесі імплементації чинної документації стосовно транспорту між Євросоюзом та Україною. Комісія виступила з пропозицією запровадити зміни, які сприятимуть імплементації договору та виконанню державами-членами, хоча сфера його дії залишиться незмінною.

Комісія врахувала уроки, отримані під час імплементації поточної транспортної угоди між ЄС та Україною. Пропонуються відповідні заходи, зокрема, такі:

зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують зобов'язання транспортного оператора;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень зобов'язань;

зробити обов'язковим наявність спеціальних документів щодо проведення операції без вантажу, яка безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією;

додати нове запобіжне застереження: у тому разі, якщо на національному ринку автомобільних перевезень спостерігаються серйозні порушення у певній географічній зоні, угода може бути призупинена в цій географічній зоні.

Нагадаємо, 4 грудня Польща виступила з вимогою скасування для України "транспортного безвізу". В уряді заявили, що через скасування дозволів для українських перевізників постраждали не лише польські перевізники, але й словацькі та угорські.