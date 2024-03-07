Пенсіонери вимагають виплати у судах: як і кому Україна заборгувала понад 60 млрд грн

За словами першої заступниці міністерки соціальної політики Дарини Марчак, держава програє пенсіонерам у судах через надмірну складність українського законодавства.

З державного бюджету України пенсіонерам, за рішенням судів, мають виплатити 66 мільярдів гривень. Йдеться про борги за перерахунок пенсій, які були виконані у попередніх періодах. Про це розповіла у подкасті "Хроніки економіки" перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак.

Переважна частина цієї заборгованості — 57% — виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців і працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.

За словами Марчак, держава вчасно надає громадянам поточні пенсійні виплати. А на державу, коли суди постановляють виконати перерахунок, зазвичай покладають обов'язок виплатити ще й пенсію, яку перерахували п'ять чи десять років тому. Саме за цими перерахунками й виникла заборгованість.

Перша заступниця міністерки соціальної політики пояснила, що пенсіонери виграють справи у судах через надмірну складність українського законодавства.

"Неважко у такому складному законодавстві, розкиданому по понад 10 законах, знайти багато колізій, які потім дають підстави для оскарження того, яким чином законодавство трактується", — зазначила Дарина Марчак.

Ще одна проблема — деякі законодавчі норми визнаються недійсними Конституційним судом України (КСУ), тоді як позивачі вимагають, щоби держава здійснила виплати на основі тих норм, які діяли у попередніх редакціях законів.

Наразі ж Україна практично не розв'язує питання із заборгованостями за справами, які були програні у судах, хоча щороку на такі виплати з держбюджету виділяють майже 100 мільйонів. Марчак зауважує, що у 2023 році уряд знайшов на погашення боргів лише близько 360 мільйонів гривень.

Як зросли пенсії українців з 1 березня 2024 року

Завдяки індексації, яка розпочалася у перший день весни, середня пенсія має збільшитися до 5 717 гривень. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Від 100 до 1 500 грн: як і кому підвищать пенсії в Україні з 1 березня та з 1 квітня". У березні перерахунок виплат торкнеться понад 10 мільйонів громадян:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

596 тис. пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також з 1 березня на 8% буде проіндексовано пенсії 20,8 тисячі науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Раніше Фокус розповідав, як українцям дізнатися, якою буде їхня пенсія. Ця інформація доступна на сайті "Дії". Також нагадаємо, чи зміняться ціни на воду, газ та опалення у березні.