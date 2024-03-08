"Дія" запровадила важливу послугу для чиновників: як зміниться подання декларацій

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, під час декларування посадовці мають вносити інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї. Останніх позбавили необхідності збирати документи про активи та замовляти довідку про доходи.

Українським чиновникам, які щороку подають декларації про доходи онлайн, запровадили нову послугу на порталі "Дія". Як написав у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відтепер не потрібно збирати чималу кількість документів.

За його словами, під час декларування посадовцям потрібно звітувати не тільки про себе, а й про представників своєї родини.

"Раніше родичам потрібно було шукати й збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер — кілька кліків у "Дії", — йдеться в повідомленні.

За нововведеною процедурою, декларант із порталу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) надсилатиме представнику сімʼї запит в "Дію". Коли він підтвердить запит, НАЗК збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів і одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.

"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування — це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним і автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації — основа антикорупційної роботи влади", — підкреслив Федоров.

Водночас на сайті НАЗК зауважили, що нова послуга запрацювала з 8 березня 2024 року. Там також детально пояснили, як отримати дані для декларації стосовно членів сімʼї за допомогою застосунку "Дія". Отже, для цього потрібно:

відкрити особистий кабінет Реєстру декларацій;

відкрити розділ "Дані для декларації";

клікнути на кнопку "Сформувати довідку".

натиснути на "Додати члена сім'ї", заповнити дані, вказавши прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер члена сім'ї та натиснути "Зберегти";

натиснути "Отримати дані" навпроти кожного зазначеного представника сім'ї.

Зазначається, що представнику сім'ї потрібно підтвердити запит впродовж 24 годин. Коли це станеться, то в розділі "Дані для декларації" з'явиться примітка "Погодження отримано". Після цього в особистому кабінеті Реєстру декларацій потрібно:

натиснути на "Сформувати довідку";

далі на електронну скриньку надходить повідомлення щодо сформованої довідки. Документ потрібно переглянути в Реєстрі, натиснувши на "Переглянути довідку".

Нагадаємо, наприкінці 2023 року НАЗК відкрило електронні декларації народних депутатів та інших держслужбовців. 19 лютого очільник комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев заявив, що в Україні, попри війну, зросла кількість мільйонерів.