Сейм Польщі ухвалив резолюцію про імпорт агропродукції з РФ і Білорусі: подробиці

За словами депутата Марти Вцисло, документ також закликає ЄС повернутися до правил, що діяли в торгівлі з Україною до початку повномасштабної війни.

У п'ятницю, 8 березня, Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію щодо запровадження санкцій у зв'язку з імпортом продовольчої та сільськогосподарської продукції з Російської Федерації та Республіки Білорусь до Європейського Союзу. Про це пише Polskie Radio.

Повідомляється, що в польському парламенті закликали Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства і сільськогосподарської продукції до РФ, зазначивши, що ця ця торгівля продовжує приносити величезні доходи виробникам і бюджетам згаданих країн.

За інформацією журналістів, резолюцію підтримали 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування.

За словами депутата Марти Вцисло, документ також закликає Євросоюз повернутися до правил, що діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами поза блоком до початку повномасштабної війни.

"Резолюція відповідає потребам польських і європейських фермерів, є голосом польського парламенту і водночас посилює позицію польського уряду в переговорах з Європейським Союзом", — наголосила Вцисло.

Зі свого боку депутат Вітольд Туманович зазначив, що російський імпорт може містити зерно, вкрадене з окупованих територій України.

"Це наш моральний обов'язок — припинити торгівлю, яка може прямо або побічно сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, що підтримує її, продовжувати війну з Україною", — заявив Туманович.

Нагадаємо, за даними ООН, 2023 року Польща поставила в Білорусь товарів на 2,9 млрд доларів, а в Росію — на 3,7 млрд доларів. У першій двадцятці товарів на експорт трапляється чимало позицій, пов'язаних із виробництвом: промислове обладнання, оптичне приладдя, локомотиви, електроніка.

Фокус також писав про те, що в Польщі правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією і Білоруссю.