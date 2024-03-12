В Україні традиційними схемами зменшення податкового навантаження є оформлення працівника за умовами виплати зарплати "в конверті" та через ФОП на третій групі. Юристи розповіли, чому такі рішення є вигідними для роботодавців та яке покарання передбачене для компаній, які використовують зарплатні схеми.

Найчастіше в Україні роботодавці використовують схему, за якою частина зарплати біла, а інша частина виплачується у конверті. При цьому офіційна частина нараховується у розмірі мінімальної зарплати чи й навіть 50% від мінімалки. Іншою доволі розповсюдженою схемою є оформлення договору із працівником, який зареєстрував ФОП на третій групі єдиного податку. Про це пише Фокус у статті "Зарплатні схеми. Як приховуються доходи громадян і чому роботодавці не хочуть платити податки".

Опитані Фокусом експерти зазначають: компанії використовують схеми для зниження рівня податкового навантаження, що може пояснюватися бажанням бути більш конкурентним, оскільки біла зарплата та податки з неї впливають на собівартість продукції чи послуг. "Бізнес може притримуватися "сірих практик" при виплаті зарплати, розуміючи, що через різке збільшення податкового навантаження, бізнес може стати не рентабельниму порівнянні з конкурентами, оскільки конкуренти використовують оптимізаційні моделі і це впливає собівартість товарів/послуг. Вирівнювання "правил гри" для всіх поступово стимулює бізнес виходити з тіні", — зазначає керівник практики податкового права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк.

Якщо компанія домовляється із працівниками, що вони будуть працювати по схемі ФОП, то роботодавець сплачує за працівника податки. Сьогодні для ФОП 3 групи встановлений єдиний податок в розмірі 5% від доходу, або 3% від доходу + ПДВ. Також підприємець має сплачувати ЄСВ за себе у розмірі 22%, що з 1 січня становить 1562 гривні на місяць, а з 1 квітня – 1760 гривень на місяць (22% від мінімальної зарплати).

Схеми з ФОПами використовують як малий, так і великий бізнес, що оформлює договори з сотнями ФОПів Фото: УНИАН

На думку податкової консультантки Олександри Томашевської, податкове навантаження ФОП, порівняно з існуючим в Україні податковим навантаженням на зарплату, відрізняється у 8 разів, або на 800%, що є дуже вигідно для роботодавця. "Податок з виплати у розмірі 100 000 грн для ФОП складе 5% або 5000 грн., для "білого" роботодавця загальні податки, нараховані і утримані, складуть 41500 грн. Тому так, робота з працівником, що є ФОП, супервигідна", — каже експертка.

Якщо роботодавець буде викритий у використанні зарплатних схем, йому загрожує покарання у вигляді штрафів. Згідно із законодавством, питання недовиплаченої заробітної плати залишається під контролем інспекторів Держпраці та правоохоронних органів і ДПС України.

Податкове навантаження ФОП, порівняно з існуючим в Україні податковим навантаженням на зарплату, відрізняється у 8 разів, або на 800%

"Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі вчинення порушень законодавства про працю, що передбачено ст. 265 КЗпП. За неоформлених працівників і зарплату "у конвертах" підприємство може бути оштрафовано на 10 мінімальних зарплат, що сьогодні становить 71 100 грн, а з 1 квітня 2024 — від 80 000 грн.", — зауважила у коментарі Фокусу Каріна Клименко, юристка Stron Legal.

Вихід з тіні означає для компанії суттєве збільшення податкового навантаження Фото: УНИАН

Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "Evrika Law", також розповів, що за оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків передбачений штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника. "Наразі ця сума становить 213 тис. грн. Окрім того, за зверненням громадян, права яких були порушені, або контролюючих органів, які виявили факт порушення, на підставі рішення суду роботодавця може бути притягнуто до кримінальної відповідальності", — повідомив Шабельніков.

Раніше Фокус розповідав, що, відповідо до нового законопроєкту, ФОПи в Україні сплачуватимуть військовий збір. Зростання податків має забезпечити додаткові надходження до держбюджету.