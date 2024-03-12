Відмовився від газу, але залишився винен: українцю нарахували 14 тисяч заборгованості помилково

Полтавчанин офіційно відмовився від газопостачання ще 2020-го, але з невідомої причини продовжив отримувати рахунки на оплату комунального тарифу.

Мешканець Полтавської області Михайло Василенко заявив, що 2020 року офіційно відмовився від використання газу, проте через кілька років отримав повідомлення про заборгованість майже на 14 тисяч гривень за газові послуги. Імовірно, це пов'язано з помилкою в розрахунках системи. Про це повідомляє видання "ГазПравда".

У джерелі зазначають, що в цій ситуації українець має звернутися як до оператора ГРМ (Лубнигаз), так і до газопостачальної компанії (Нафтогаз), яка виставила рахунок. Це важливо, оскільки газопостачальна компанія формує нарахування за газ на основі даних, наданих оператором ГРМ, що стосуються фактичного споживання газу абонентами в натуральних одиницях, тобто в кубометрах. Тільки спільний розгляд і перевірка даних з обох сторін можуть допомогти вирішити цю ситуацію і виявити можливі помилки або непорозуміння в нарахуваннях.

Якщо абонента було механічно відключено від газорозподільної системи у 2020 році, газопостачальній компанії потрібно регулярно отримувати від Лубнигаз інформацію про нульову витрату газу щомісяця.

"Найімовірніша причина ситуації, що склалася, — банальна технічна помилка. Насамперед ми б радили перевірити саме цей варіант. Для цього варто звернутися спочатку до Нафтогазу (через чат-бот, телефон — більш оперативні методи, або офіційним листом — більш тривалий метод) проте більш дієвий)", — йдеться в публікації.

Якщо газопостачальна компанія спростовує свою помилку та стверджує, що певні фактичні обсяги споживання газу абонентом були отримані саме від Лубнигазу, на підставі яких було виставлено рахунок, наступним кроком буде звернення до Лубнигазу. При цьому необхідно надати свої особисті дані, код ЄІС (вказаний на платіжці) та додати копію Акта про відключення газу.

Якщо є припущення про те, що облгаз також міг передати некоректні дані, то абонент може звернутися до облгазу із запитом на корекцію наданих раніше даних. У разі підтвердження помилки, облгаз може скоригувати передані цифри до газопостачальної компанії та скасувати відповідний борг абонента.

Можливий альтернативний сценарій полягає в тому, що фактично газопостачання домогосподарства громадянина не було припинено, незважаючи на документ, що міг би вказувати на протилежне. Можливо, документ про відключення газу був загублений або неправильно оформлений, що призвело до відсутності відповідного запису в базах даних.

У цьому контексті, без отримання щомісячних даних про показання лічильника газу, передбачається, що облгаз самостійно визначав обсяг спожитого газу, виходячи з планових нормативів на відповідний місяць, згідно з положеннями Кодексу ГРМ.

Далі ці обсяги газу передавалися компанії "Нафтогаз", яка здійснювала розрахунки та нарахування за спожитий газ на підставі отриманої інформації. У результаті цього процесу міг накопичуватися борг за спожитий газ. Тим не менш, водночас споживач продовжував щомісяця отримувати рахунки за послуги з доставки та розподілу газу.

У джерелі зазначають, що вони не мають інформації про те, чи отримував Михайло такі рахунки за доставку газу. У цьому разі, якщо необхідно підтвердити факт відключення від газопостачання, потрібно надати облгазу всі відповідні матеріали: копію акта і, за наявності, фото- та відеоматеріали. Якщо облгаз відмовляється визнати свою помилку, рекомендується звернутися зі скаргою до регулюючого органу — НКРЕКП.

Нагадаємо, що в березні в Міністерстві економіки повідомили, що фактична вартість реалізації газу в Україні в лютому 2024 року становила 12 180,30 гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ, що на 4,4% менше, ніж у січні.