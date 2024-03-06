Плюс ще 400 тисяч кубометрів газу на добу: в Україні запрацювала нова потужна свердловина

Як повідомили в "Нафтогазі", нову свердловину вдалося запустити в роботу раніше запланованого терміну.

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Україна пройшла опалювальний сезон 2023/2024 на власному газі, завдяки запуску нових свердловин і збільшенню видобутку природного газу. Так, у 2023 році було видобуто 13,3 мільярда кубометрів газу Але у 2024-му "Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу до 15 мільярдів кубометрів, тож уже зараз триває робота з пошуку та відкриття нових свердловин. Одна з них, яка приносить країні по 400 тисяч кубометрів газу на добу, вже запрацювала, повідомили у пресслужбі "Нафтогазу" 6 березня.

"Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", від початку року запустила вже четверту високодебітну свердловину — на добу вона приносить Україні близько 400 тисяч кубометрів газу. Навіть серед високодебітних свердловин цей об'єкт один із найпродуктивніших. Україна стає стійкішою і сильнішою", — сказано в повідомленні.

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Нову свердловину, як зазначили в "Нафтогазі", запустили в роботу раніше запланованого терміну. Цьому посприяли два чинники:

ефективніше демонтування основного бурового обладнання;

дострокове проведення підготовчих робіт.

Зазначається, що з початку 2024 року в Україні запустили вже чотири високодебітні свердловини, тобто такі, що дають великий обсяг газу.

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Прем'єр Денис Шмигаль 4 березня розповів, завдяки чому Україні підкорилася історична подія. Він зазначив, що, по-перше, 2023 року "Укргазвидобування", структурний підрозділ "Нафтогазу", запустило в експлуатацію 86 нових свердловин, частина з яких — дуже потужні.

""Другий параметр, на жаль, — це втрата територій разом із великими промисловими підприємствами, тобто втрата виробничого споживання", — розповів він.

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За словами глави уряду, споживання газу населенням взимку сильно не знизилося. Але при цьому країна змогла забезпечити "блакитним паливом" усіх споживачів.

Нагадаємо, 6 березня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна, після закінчення поточної транзитної угоди з Росією на поставку газу в ЄС, не буде підписувати нову угоду. Також зазначимо, що 15 лютого в ЄС вирішили остаточно позбутися газу з РФ.