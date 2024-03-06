"Ми готові це зупинити": в Міненерго зробили заяву щодо транзиту газу РФ через Україну

Європейський Союз і Україна раніше вже заявляли, що не будуть переглядати існуючий договір, але деякі учасники ринку оптимістично дивляться на можливість приватних угод щодо постачання палива до євроспільноти.

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Можливість пролонгації транзиту російського газу територією України відсутня після закінчення діючого контракту. Про це заявив Герман Галущенко, міністр енергетики, повідомляє Bloomberg.

Він наголосив на тому, що питання не розв’язали, адже "на столі немає жодних можливих рішень". Продовження транзиту, з його слів, не є критично важливим для енергетичної безпеки.

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Є одна умова: Україна може продовжити транзит російського газу в ЄС

Посадовець виключив будь-які комерційні угоди, які б дозволили природному газу з РФ продовжувати надходити через територію країни наприкінці року після закінчення поточної транзитної угоди. Європейський Союз і Україна раніше вже заявляли, що не будуть переглядати існуючий договір, але деякі учасники ринку оптимістично дивляться на можливість приватних угод щодо постачання палива до євроспільноти.

"Ми готові це зупинити", – сказав Галущенко.

Міністр розповів, якщо хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання безпеки постачання, то це одна ситуація. З його слів, він не бачить, що є проблема.

Після вторгнення Росія на територію України припинила більшу частину своїх трубопровідного постачання до Європи, але деякі потоки продовжуються через країну з меншими обсягами, ніж передбачено контрактом. Ці постачання покривають більшість попиту в таких країнах, як Австрія, Словаччина та Угорщина.

Російський газ все ще надходить до ЄС через Туреччину. Саме ця країна є другою за величиною постачальником зрідженого газу до Західної Європи після США. Офіційні особи ЄС чітко заявили, що блок повинен зменшити показники своєї залежності від РФ щодо газу, хоча вони не запровадили відповідних санкцій.

Австрії, одному з найстаріших клієнтів Газпрому в Західній Європі, великі російські постачання минулого року дозволили збільшити споживання. OMV AG, державний енергетичний гігант країни, має до 2040 року довгостроковий російський контракт на постачання, який зобов’язує його купувати газ, що досягає кордону Австрії. У грудні це означало, що "Газпром" покривав 98% потреб країни.

Нагадаємо, 15 лютого в ЄС вирішили остаточно позбутися газу з РФ. За словами єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон, країни Євросоюзу, які користувалися російським газом, що надходить транзитом, зможуть знайти альтернативні джерела постачання.