Україна пройшла зиму зі своїм газом: Шмигаль підбив підсумки опалювального сезону

Крім того, що 2023 року "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію 86 нових свердловин, пройти зиму на власному газі Україна змогла через скорочення споживання газу виробничими підприємствами, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Україна продовжує забезпечувати потреби населення і промисловості в природному газі в рамках опалювального сезону за допомогою ресурсу, який був видобутий на території країни. Таким чином країна наближається до енергетичної незалежності. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня.

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Як пояснив Денис Шмигаль, 2023 року "Укргазвидобування", структурний підрозділ "Нафтогазу", запустило в експлуатацію 86 нових свердловин, частина з яких — дуже потужні.

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"Другий параметр, на жаль, — це втрата територій разом із великими промисловими підприємствами, тобто втрата виробничого споживання", — розповів він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що споживання газу населенням в Україні залишилося на колишньому рівні. Але потреби в газі були закриті в повному обсязі.

"Споживання населенням збереглося практично на такому ж рівні і, відповідно, було забезпечено "Нафтогазом" у повному обсязі. Плюс усі потреби української промисловості, українського бізнесу на цей момент також були забезпечені", — підкреслив прем'єр.

До слова, раніше голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов розкрив інформацію про газовидобуток в Україні. Так, за його словами, 2023 року в Україні було видобуто 13,3 мільярда кубометрів газу — це на 6% більше, ніж 2022 року.

"Протягом 2023 року нам вдалося значно збільшити видобуток газу, зокрема підприємством "Укргазвидобування". Це зростання дозволило нам заявити про цифру 13,3 млрд кубометрів товарного газу", — зазначив він.

У 2024 році, як заявив Чернишов, компанія планує вийти на показники видобутку газу в 15 мільярдів кубометрів.

Нагадаємо, що 31 грудня 2024 року спливає термін договору, згідно з яким російський газ через територію України транспортується до країн Європейського Союзу. Але Україна може продовжити транзит газу з РФ, якщо про це попросять країни ЄС, водночас продовжувати чинний контракт або підписувати новий із російським "Газпромом" український уряд не хоче.

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Також нагадаємо, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна планує відмовитися від імпорту газу. Як зазначив міністр, Україна з 2015 року нарощувала видобуток газу.