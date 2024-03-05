Украина прошла зиму со своим газом: Шмыгаль подвел итоги отопительного сезона

Кроме того, что в 2023 году "Укргаздобыча" запустила в эксплуатацию 86 новых скважин, пройти зиму на собственном газе Украина смогла из-за сокращения потребления газа производственными предприятиями, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Украина продолжает обеспечивать потребности населения и промышленности в природном газе в рамках отопительного сезона с помощью ресурса, который был добыт на территории страны. Таким образом страна приближается к энергетической независимости. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции 4 марта.

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Как объяснил Денис Шмыгаль, в 2023 году "Укргаздобыча", структурное подразделение "Нафтогаза", запустила в эксплуатацию 86 новых скважин, часть из которых — очень мощные.

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"Второй параметр, к сожалению — это потеря территорий вместе с крупными промышленными предприятиями, то есть потеря производственного потребления", — рассказал он.

Премьер-министр также отметил, что потребление газа населением в Украине осталось на прежнем уровне. Но потребности в газе были закрыты в полном объеме.

"Потребление населением сохранилось практически на таком же уровне и, соответственно, было обеспечено "Нафтогазом" в полном объеме. Плюс все потребности украинской промышленности, украинского бизнеса на этот момент также были обеспечены", — подчеркнул премьер.

К слову, ранее глава правления "Нафтогаз" Алексей Чернышев раскрыл информацию о газодобыче в Украине. Так, по его словам, в 2023 году в Украине было добыто 13,3 миллиарда кубометров газа — это на 6% больше, нежели в 2022 году.

"В течение 2023 года нам удалось значительно увеличить добычу газа, в частности предприятием "Укргаздобыча". Этот рост позволил нам заявить о цифре 13,3 млрд кубометров товарного газа", — отметил он.

В 2024 году, как заявил Чернышов, компания планирует выйти на показатели добычи газа в 15 миллиардов кубометров.

Напомним, что 31 декабря 2024 года истекает срок договора, согласно которому российский газ через территорию Украины транспортируется в страны Европейского Союза. Но Украина может продлить транзит газа из РФ, если об этом попросят страны ЕС, при этом продлевать действующий контракт или подписывать новый с российским "Газпромом" украинское правительство не хочет.

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Также напомним, по словам, министра энергетики Германа Галущенко, Украина планирует отказаться от импорта газа. Как отметил министр, Украина с 2015 года наращивала добычу газа.