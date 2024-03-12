Є цілих 30 днів: яку вимогу мають виконати українці, щоб не втратити субсидію

Субсидіанти мають впродовж 30 днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, інформувати про них орган Пенсійного фонду України. Інакше допомогу на оплату комунальних послуг вони не отримуватимуть.

Держава допомагає деяким українцям оплачувати частину житлово-комунальних послуг, надаючи їм субсидії. Однак допомогу можна втратити, якщо громадяни приховають або ж забудуть вказати певну інформацію певну інформацію. Про відповідну умову йдеться у постанові Кабінету Міністрів України № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива".

Так, субсидіанти повинні попереджати про:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання.

Якщо виникають описані вище умови, громадяни подають нову заяву на призначення субсидії та знову заповнюють декларацію.

Як повідомити про зміни

Це можна зробити на Порталі електронних послуг ПФУ. Потрібно авторизуватися в особистому кабінеті, скориставшися електронним цифровим підписом, а потім відкрити розділ "Звернення" та, слідуючи інструкціям, дізнатися потрібну інформацію.

Також українці можуть подавати усні або письмові звернення. Задля усного звернення доведеться особисто відвідати будь-яке відділення Пенсійного фонду та записатися на прийом до фахівця.

Натомість письмове звернення можна надіслати поштою або передати документ до відповідного органу, установи (ПФУ) особисто або через уповноважену ним особу, яка має довіреність від нього.

У письмовому зверненні має бути наступна інформація:

прізвище, ім’я та по батькові субсидіанта;

місце проживання громадянина;

суть питання, яке потрібно розв'язати з ПФУ.

Також на письмовому зверненні має бути підпис заявника та дата.

Нагадаємо, українцям спростили процес оформлення субсидії у 2024 році. Так, з березня громадяни можуть подавати заявки на отримання держдопомоги на порталі "Дія". Також Фокус розповідав, що потрібно знати внутрішньо переміщеним особам, які хочуть оформити субсидію.