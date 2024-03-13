30 тисяч гривень на одне домогосподарство: як українцям отримати нову фіндопомогу

Фінансова підтримка розрахована на громади у Миколаївській, Харківській та Запорізькій областях.

Естонська рада у справах біженців надаватиме українцям нову фінансову допомогу у 2024 році. Як повідомили на сторінці організації у соціальній мережі Facebook, максимальна сума виплат становитиме 30 тисяч гривень.

Гроші отримають сільські домогосподарства у Миколаївській, Харківській та Запорізькій областях.

Виплати від Естонської ради у справах біженців: що відомо Хто отримає виплату

Зазначається, що грошову допомогу нададуть домогосподарствам з наступних громад:

Запорізька область: Широківська та Новомиколаївська громади,

Широківська та Новомиколаївська громади, Миколаївська область: Березнегуватська та Казанківська громади,

Березнегуватська та Казанківська громади, Харківська область: Шевченківська та Слобожанська громади.

Як отримати виплати від Естонської ради у справах біженців

Заявка подається на онлайн-платформі Естонської ради у справах біженців. Претенденту необхідно вказати:

номер телефону;

прізвище, ім'я та по-батькові;

своє теперішнє місцеперебування.

Організація також може затребувати інші документи, якщо виникне така необхідність.

"Прийняття рішення щодо надання фінансової допомоги відбувається впродовж 14 днів з моменту отримання заяви. У разі позитивного рішення підписується письмова угода та фінансова допомога перераховується на банківський рахунок заявника", — йдеться у повідомленні.

Максимальна сума фінансової допомоги становить 30 тисяч гривень на одне домогосподарство. Витратити гроші можна буде:

на відновлення господарських приміщень для утримання тварин;

на придбання кормів для тварин;

на послуги ветеринара.

Надбавки від ООН українським пенсіонерам

У 2024 році доплачуватимуть пенсіонерам, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, які є в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Крім того, грошову підтримку нараховуватимуть:

пенсіонерам, які отримують пенсію в розмірі меншому за 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Сума доплат буде різною. Наприклад, якщо пенсійні виплати громадянина — 2,4 тисячі гривень, тоді розмір його доплати становитиме 850 гривень. Якщо ж пенсія на рівні трьох тисяч гривень, то сума доплати буде в межах 250 гривень.

Раніше ми розповідали, що українським дітям з 1 квітня виплачуватимуть нову фінансову допомогу. Сума виплат коливатиметься від 6 100 гривень до 7 800 гривень. Також Фокус пояснював, чи будуть затримки у виплатах зарплат та пенсій в Україні впродовж 2024 року.