Частина продуктів подорожчає: що буде з цінами через блокаду кордону

Як пояснив перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, дорожчатимуть тільки окремі категорії продуктів, які наша країна не виробляє.

Польські фермери, які блокують кордон з Україною, створили серйозні проблеми для імпорту в нашу країну товарів і продуктів, що доставляються з-за кордону. Також державний бюджет втратив, приблизно, 8 мільярдів гривень, оскільки скоротилися митні платежі, а бізнес щодня втрачає по 700 тисяч євро через блокаду кордону. Водночас ситуація на кордоні впливає і на споживчі ціни на продукти. Про це сказав перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

Які продукти можуть додати в ціні

За його словами, незважаючи на воєнні обставини, економічна ситуація в Україні залишається стабільною, громадяни не відчувають нестачі в будь-яких товарах. Але блокування кордону України польськими фермерами може спровокувати зростання цін на свіжі овочі, які в Україну доставляють з Європи через територію Румунії. Інші шляхи ввезення для імпортерів коштують ще дорожче.

"Також можуть подорожчати елітні вина, коньяки, сири, бакалія, риба і морепродукти. Це товари, які Україна не виробляє. Вони можуть подорожчати на 5 або 8%", — пояснив

При цьому, як зазначив експерт, продукти, які вирощуються в Україні, наприклад, овочі для борщу, дорожчати не будуть. Тому якщо подорожчають імпортні товари, то споживачі в Україні практично не відчують змін.

Як змінилися ціни на продукти в Україні

За даними Державної служби статистики (Держстату), за підсумками лютого в бік здешевлення змінилися ціни на гречані крупи. Так, кілограм крупи зараз коштує, в середньому, ціни, по 28 гривень.

Знижувалися ціни і на яйця. Вони, як свідчать дані держструктури, стали дешевшими на 2,8% і коштують зараз 49,6 гривні за десяток. Також для українців подешевшало м'ясо, зокрема свинина — на 2,7% до 179,8 гривні/кілограм.

Тим часом голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль сказав, як Україна і Польща можуть вирішити проблему на кордоні. За його словами, урядам потрібно порозумітися, і тоді блокада припиниться протягом кількох тижнів.

Також нагадаємо, 13 березня в Державній митній службі України повідомили, що польські фермери відновили акцію протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пропускним пунктом "Корчова — Краковець", про розблокування якого стало відомо нещодавно.