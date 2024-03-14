Без цього документа не буде субсидії: як пенсіонерам отримати довідку про доходи

За інформацією Пенсійного фонду, довідку про доходи громадяни можуть отримати як онлайн, так і офлайн.

Іноді, щоби розв'язати деякі питання, пенсіонерам може знадобитися довідка про доходи. Цей документ, зокрема, потрібен громадянам, коли вони оформлюють субсидію на житлово-комунальні послуги. Тим часом у Пенсійному фонді пояснили, як можна отримати цю довідку.

Як отримати довідку про доходи онлайн

За інформацією ПФУ, для цього потрібно:

авторизуватися на вебпорталі ПФУ, використовуючи для цього кваліфікований електронний підпис (КЕП);

Як пенсіонеру онлайн отримати довідку про доходи Фото: ПФУ

в особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання електронних документів".

Отримати довідку про доходи пенсіонер може онлайн Фото: ПФУ

у новому вікні оберіть той вид довідки, який вам потрібен: "Довідка про доходи пенсіонера";

На вебпорталі ПФУ пенсіонер може замовити довідку про доходи Фото: ПФУ

потрібно заповнити усі обов’язкові поля форми, зазначити період, за який потрібно сформувати довідку, надати дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натиснути кнопку "Відправити до ПФУ";

Які дані має вказати пенсіонер, щоби отримати довідку про доходи Фото: ПФУ

Після того, як запит на отримання довідки надіслано, на екрані з’явиться відповідне повідомлення. Дізнатися про результат теж можна на вебпорталі держустанови, якщо відкрити розділ "Мої звернення".

Зауважимо, що отримати довідку пенсіонер має особисто, тобто йому доведеться відвідати відповідне управління ПФУ. З собою потрібно узяти документ, який підтверджує особу.

Як отримати довідку офлайн

Отримати довідку про доходи пенсіонер може одразу, якщо звернеться до територіального органу Пенсійного фонду України. При собі необхідно мати такі документи:

заяву, написану в довільній формі, в якій зазначається, за який період необхідна довідка про доходи та з якою метою її використовуватимуть (субсидія, пільги);

паспорт або документ, що посвідчує особу та його копію;

документ та його копія про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

пенсійне посвідчення (за наявності).

Отримати послугу можна у день звернення.

Раніше Фокус пояснював, що мають зробити українці, аби не втратити право користуватися житловою субсидією. Також нагадаємо, що українцям спростили процес оформлення субсидії. Так, громадяни вже можуть подавати заявки у застосунку або на порталі "Дія".