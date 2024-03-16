Підвищення мінімальної зарплати в Україні — це спосіб збільшувати податки з малого бізнесу та мінімальні стандарти оплати праці в бюджетному секторі, кажуть експерти. Що зміниться у зв'язку зі зростанням мінімалки вже за два тижні, дізнався Фокус.

З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросте на 900 грн та складе 8000 грн на місяць. Це — найбільше підвищення за час повномасштабної війни, але багатшими українці не стануть. По-перше, через те, що половина зарплат перебуває в тіні, зростання мінімалки призведе не до росту реальних доходів, а лише до їх "вибілювання". По-друге, разом зі зростанням мінімальної зарплати зростатимуть і ціни.

Збільшення мінімалки: як тепер зростають податки і реальні зарплати

Ні для кого не є таємницею, що в Україні значна частина роботодавців офіційно виплачує співробітникам лише мінімальну зарплату, з якої стягуються податки (18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору). Крім того, роботодавець сплачує 22% єдиного соціального внеску.

Суму, яка перевищує розмір мінімальної зарплати, роботодавці часто сплачують "у конверті", тобто без сплати податків. Тож, підвищуючи мінімальну зарплату, держава збільшує базу оподаткування та, відповідно, надходження до держбюджету ПДФО (податку на доходи) та ЄСВ (єдиного соцвнеску). Адже компанії змушені підтягувати офіційну частину зарплат співробітників до рівня мінімалки.

Плюсами зростання мінімальної зарплати є часткове виведення бізнесу з тіні та збільшення суми відрахувань до держбюджету

"Підвищення мінімальної зарплати в Україні — це спосіб збільшувати податки з малого бізнесу та мінімальні стандарти оплати праці в бюджетному секторі, — зауважив у коментарі Фокусу аналітик Данило Монін. — З 2022 року мінімалка зростала досить повільно — на 3% у жовтні 2022-го та на 6% з 1 січня 2024-го. І це не дивно, адже криза в економіці завжди веде до збитків власників та частого заморожування зарплат. Не можна сказати, що зараз ситуація значно покращилася, але якась стабілізація якщо не зі справжнім зростанням, то хоча б відкатом від дна присутня. Тож загалом підвищення мінімалки — це правильний крок".

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин погоджується: плюсом зростання мінімальної зарплати є часткове виведення бізнесу з тіні та збільшення суми відрахувань до держбюджету. Водночас є і мінуси — необхідність підвищувати зарплати бюджетникам. "Справа в тому, що до мінімальної зарплати прив'язаний перший розряд тарифної сітки. Тому разом із збільшенням мінімалки потрібно збільшувати зарплату лікарям, вчителям, держслужбовцям. І все це важким тягарем лягає на бюджет, адже збільшення податків через зростання мінімалки не перекриває витрати на збільшення зарплат бюджетників", — каже Пендзин.

Разом зі збільшенням мінімалки зростуть зарплати лікарів, вчителів, держслужбовців Фото: UNICEF

Чекаємо на підвищення: ціни зростатимуть, зайнятість може скоротитися

Єдиної думки щодо впливу підвищення мінімального розміру заробітної плати на економіку немає. Наприклад, каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, досить специфічно реагує на такі події ринок праці. Громадяни, що зайняті на середньо- та високооплачуваних робочих місцях у приватному секторі, підвищення мінімалки не відчувають: оплата і зайнятість тут зберігаються на тому ж рівні. "А ось у низькооплачуваних сегментах приватного сектору можливі зміни. У разі значного підвищення мінімального розміру оплати праці зайнятість у низькооплачуваному сегменті може знизитися, — зауважив Орищак у розмові з Фокусом. — Роботодавцям доводиться зберігати маржинальність або за рахунок скорочення персоналу, або через підвищення цін на свої товари та послуги. Реалізація другої опції наразі обмежена, адже падіння рівня життя українців та подальше підвищення податків дають мало можливостей бізнесу для підвищення цін. Тож залишається перший варіант".

Сукупна індексація мінімалки у 2024 році з 6700 до 8000 грн становить 19%. За словами Орищака, з огляду на попередній досвід, такий приріст може збільшити безробіття в низькооплачуваному сегменті ринку праці України на 1 в.п. А ось у держсекторі, як і в сегменті середньо- та високооплачуваних робочих місць приватного сектору, змін через підвищення мінімалки зазвичай немає.

Роботодавцям доведеться або скорочувати персонал, або підвищувати ціни на свої товари та послуги Фото: Facebook

Все вгору: як зміняться соцвиплати, штрафи і пенсії

Разом з мінімалкою зросте Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який напряму залежить від розміру мінімальної заробітної плати. З 1 квітня ЄСВ становитиме 1760 грн, що майже на 200 грн більше, ніж відраховували з 1 січня (1562 грн). Цілком логічно, що також зміниться максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 МЗП. З 1 квітня цей показник зросте зі 106 500 грн до 120 000 грн.

ЄСВ становитиме 1760 грн, що майже на 200 грн більше, ніж відраховували з 1 січня (1562 грн)

"Разом з мінімальною зарплатою з 01.04.2024 підвищення передбачено для оплати лікарняних та відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, бо лікарняні, у випадку відсутності тарифної ставки за посадою, розраховуються виходячи з мінімальної заробітної плати, а декретні, розраховані з заробітної плати особи, не можуть бути меншими за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, — зазначила у коментарі Фокусу адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Для пенсіонерів у віці понад 65 років, у яких наявний необхідний трудовий та страховий стажі, збільшиться гарантована сума мінімальної пенсії. Річ у тім, що для них розмір пенсійних виплат має бути щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Зокрема, у січні цей показник зріс із 2680 до 2840 гривень, а з 1 квітня розмір мінімальної гарантованої пенсії збільшиться до 3200 гривень.

Водночас збільшення розміру мінімальної заробітної плати тягне за собою і збільшення сум податків, які обчислюються з прив‘язкою до мінімалки, продовжує юристка. Насамперед це стосується фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств.

З 1 квітня розмір мінімальної гарантованої пенсії збільшиться до 3200 гривень Фото: УНІАН

Як раніше писав Фокус, з 1 квітня зміниться розмір податків, які сплачують фізичні особи-підприємці (ФОП). Ставка єдиного податку залежить від групи і від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО):

І група — 302,80 грн (до 10% ПМПО);

ІІ група — 1420 грн (до 20% МЗП);

ІІІ група — не залежить від МЗП (5% доходу або 3% доходу плюс податок на додану вартість).

Щоб відповідати критеріям певної групи платників податку, ФОП повинні не виходити за граничні обсяги доходу, які залежать від МЗП. З 1 квітня це:

І група — 1 336 000 грн (167 мінімалок);

ІІ група — 6 672 000 грн (834 мінімалок);

ІІІ група — 9 336 000 грн (1167 мінімалок).

З квітня допуск особи до виконання роботи без укладення трудового контракту обійдеться власнику вже не в 71 000 грн, а у 80 000 грн

"Також буде збільшено суми штрафів, — каже Олена Воронкова. — Це актуально для порушень трудового законодавства. Наприклад, тепер допуск особи до виконання роботи без укладення трудового контракту (договору) обійдеться власнику вже не в 71 000 грн, а у 80 000 грн".