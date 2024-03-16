Держборг України у 20 млрд доларів можуть почати обговорювати вже у квітні, — Reuters

За словами журналістів, уже в серпні 2024 року закінчується період заморозки платежів, а тому Україні вкрай важливий час забезпечити реструктуризацію.

Іноземні власники українських облігацій ведуть переговори про формування комітету кредиторів напередодні переговорів про реструктуризацію боргу України. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, уже в серпні 2024 року закінчується період заморозки платежів, а тому Україні вкрай важливий час забезпечити реструктуризацію. Річ у тім, що державний борг перед власниками облігацій становить 20 млрд доларів.

Зазначається, що офіційна група могла б почати переговори напередодні весняних засідань Міжнародного валютного фонду. Засідання мають розпочатися 17 квітня у Вашингтоні.

У матеріалі йдеться, що повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року дуже негативно вплинуло на економіку України, змусивши її заморозити борг, щоб уникнути суверенного дефолту. Це буде перша спроба формалізувати переговори щодо боргів між приватними власниками облігацій і Києвом.

Повідомляється, що офіційна група зможе взаємодіяти з урядом для проведення детальних обговорень та обміну конкретними пропозиціями, що включають конфіденційну інформацію.

За даними джерел, наразі зусилля з об'єднання кредиторів виходять від кількох сторін. Український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, намагаючись об'єднати їх у групу кредиторів.

Видання пише, що Weil, юридична фірма, яка консультувала кредиторів з питань реструктуризації у 2015 році та призупинення платежів, також звернулася до деяких найбільших кредиторів України, щоб підготуватися до переговорів. Очікується, що до комітету кредиторів увійдуть від восьми до 12 великих керуючих активами.

У матеріалі йдеться про те, що поки неясно, який вигляд може мати реструктуризація, оскільки вона стосується економіки країни, охопленої війною. Деякі власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу за допомогою нових облігацій, які забезпечуватимуть виплати відсотків із самого початку. Однак виплати можуть виявитися неприємними для Києва, який щосили намагається зміцнити свої фінанси, щоб утримати країну на плаву.

Також журналісти зазначили, що на додаток до випуску облігацій у рамках реорганізації Україна могла б залучити нове фінансування за рахунок продажу забезпечених і гарантованих облігацій. Вони можуть призвести до того, що міжнародні партнери України — або багатосторонні кредитори, або окремі країни — нададуть заставу для нових облігацій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що витрати рекордно перевищили дохід бюджету. За словами глави уряду, видатки перевищили доходи більш ніж на 100 мільярдів гривень. Шмигаль заявив, що Україна потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів.