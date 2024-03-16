"ПриватБанк" уночі призупинить операції з картками: що відомо

Поповнення мобільного та перекази в застосунку та web-версії "Приват24" будуть тимчасово недоступні, тому громадян закликають заздалегідь провести необхідні операції.

З опівночі до 5:00 17 березня поповнення мобільного та карткові перекази в "Приват24" не будуть доступні через регламентні роботи. Про це представники "ПриватБанку" попередили на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, в ніч на 17 березня ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Тож із 0:00 до 5:00 ранку поповнення мобільного та перекази в застосунку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні", — ідеться в публікації.

Повідомляється, що банк зазвичай планує регламентні роботи на нічний час, коли більша частина клієнтів не проводять операції. Заплановані платежі в "Приват24" радиться провести заздалегідь або відкласти на кілька годин.

Нагадаємо, що в НБУ назвали системні банки у 2024 році. Повідомляється, що до переліку системно важливих банків в Україні у 2024 році увійшли: "ПриватБанк", "Ощадбанк", ПУМБ і ще 12 фінустанов.

Також повідомлялося про ліміти на готівку та інші обмеження банкоматів "ПриватБанку" і "Ощадбанку" в умовах воєнного часу.

Наприкінці лютого "ПриватБанк" запустив послугу, яка дає змогу українцям простіше переказувати гроші з Польщі. Раніше громадянам України в Польщі потрібно було міняти злоті на іншу валюту для виправляння рідним, тепер правила змінилися.