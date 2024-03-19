У Чехії для частини українців скасують статус тимчасового захисту: що відомо

Відновити дію тимчасового захисту українські біженці можуть повторно, однак автоматично його продовжувати не будуть.

Деяких українських біженців у Чехії позбавлять права на тимчасовий захист. Мова про громадян, які не встигли пролонгувати його умови, оскільки це потрібно було зробити до 15 березня 2024 року. Про це сказано на сторінці чеського МВС для українських біженців Naši Ukrajinci.

Зазначається, що українці, які не з'явилися на повторну реєстрацію, втратять відповідний статус наприкінці першого місяця весни. Водночас біженці, якщо не планують виїжджати з Чехії, повторно подати заяву на відновлення статусу, оскільки автоматично його не поновлять.

Так, після закінчення терміну дії тимчасового захисту після 31 березня 2024 року можна подати заяву у будь-яке відділення Крайових центрів допомоги Україні. Вони працюють у 12 регіонах та у столиці Чехії — Празі.

"Відбудеться новий розгляд підстав для надання тимчасового захисту. Той факт, що ви отримали тимчасовий захист в минулому, не є підставою для його повторного надання", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, якщо громадянин знову отримає тимчасовий захист, це не буде означати, що він повторно матиме право на соціальну допомогу, зокрема, на безоплатне медичне страхування.

Що зміниться для українських біженців у Польщі у 2024 році

Польський уряд вже напрацював низку змін, щоб створити жорсткіші умови для українських біженців. Планується. що їх запровадять восени 2024 року, а до цього часу громадяни України перебуватимуть у Польщі на ти ж умовах, що й громадяни ЄС, з лютого 2022 року.

Як повідомляло видання Rzeczpospolita, розглядають, наприклад, такі зміни — статус біженця українцям скасовуватимуть, якщо вони поїдуть у відпустку чи на свята з Польщі. Це вважатиметься, що людям вже не потрібен додатковий захист. Зараз без втрати спеціального статусу можна виїжджати з території держави на 30 днів.

Дещо раніше ми пояснювали, як у ЄС зміняться правила для біженців з України. Європа підтримує громадян з України з лютого 2022 року, коли почався масовий виїзд людей через повномасштабний напад ВС РФ. Але коли уряди країн надавали українцям різноманітну допомогу, у тому числі й фінансову, мало хто очікував, що ця ситуація триватиме так довго. Тож тепер країни поступово переглядають умови та посилювати вимоги, щоби зменшити ризики приїзду нових біженців. Наприклад, Фінляндія стала однією з перших країн, яка запропонувала біженцям з України, які повернуться додому, виплатити 5,3 тисячі євро.