Вистачило б на півтори бригади: у Раді назвали суму, яку Україна втратила через блокаду

6,5 млрд гривень втратить у березні український бюджет через польську блокаду, повідомив очільник фінансового комітету парламенту Гетманцев. У лютому бюджетні втрати становили 7 млрд гривень.

Блокада кордону між Україною та Польщею стане причиною того, що вітчизняний бюджет недоотримає в березні 6 млрд 500 млн гривень. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Тelegram у середу, 20 березня.

"6,5 млрд грн. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні", — написав народний обранець.

За словами Гетманцева, ці митні платежі могли б забезпечити більше, ніж одну бригаду ЗСУ.

"Це півтори повністю забезпечені всім бригади", — наголосив депутат.

Він також нагадав, що у лютому Україна втратила через польську блокаду 7 млрд гривень.

Блокада польського кордону — що відомо

Нагадаємо, 20 березня у Польщі проходить масштабна акція протесту. По всій країні вийшли близько 70 тисяч аграріїв і фермерів на 580 мітингів. У місцях запланованих протестів сільськогосподарська блокада вже призвела до серйозних перебоїв у русі транспорту.

Поляки вимагають розширення пільгового кредитування і зняття обмеження на використання азотних добрив. Обурення фермерів викликає і вимога ЄС зберігати щорічно незасіяними щонайменше 4% орних земель, щоб зберегти родючість ґрунту та біорізноманіття.

За повідомленнями Державної прикордонної служби України та Прикордонної служби Польщі у пункті пропуску "Медика – Шегині" мітингувальники заблокували рух автобусів.

Після цієї інформації до польського міністра внутрішніх справ звернувся віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні