В Україні по-новому фінансуватимуть вищу освіту: що зміниться

Передбачається, що державну підтримку отримуватимуть ще більше вступників, однак принцип надання фінансування зазнає кардинальних змін.

Верховна Рада України 20 березня підтримала проєкт закону №10399 "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам". Документ ухвалили у першому читанні. Про це написав у своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що студенти отримають більше свободи під час вибору закладів вищої освіти, оскільки не переживатимуть щодо наявності бюджетних місць. Також підвищиться якість освіти, адже університети конкуруватимуть за студентів.

"Це про принцип "гроші ходять за студентом" та гнучку систему співфінансування від держави. Зокрема, будуть гранти, які повністю та частково покривають навчання", — написав посадовець.

Як зміниться система освіти в Україні

У Міністерстві освіти та науки розповіли про ключові зміни, які відбудуться після остаточного ухвалення законопроєкту. Наприклад:

з'явиться сутнісно новий підхід до бюджетного фінансування вищої освіти в частині планування і прогнозування потреб ринку праці. Зникне принцип, що держава прогнозує і планує потреби ринку праці за всіма спеціальностями на роки вперед;

запрацює нова система державного замовлення фахівців для ключових професій (зокрема лікарів, вчителів, військових, інженерів деяких спеціалізацій тощо). Також оновиться механізм максимального забезпечення бюджетного фінансування здобуття вищої освіти всіх вступників;

у законопроєкті пропонують збільшити частку вступників, яким надаватимуть фінансову підтримку на навчання. Її абітурієнти отримуватимуть у формі гранта – чіткої суми грошей, яка витрачатиметься на покриття вартості контракту у закладі вищої освіти;

сума гранту визначатиметься урядом, але в сьогоднішніх умовах передбачається діапазон між 15 і 50 тисячами гривень, які розподілятимуться за результатами ЗНО/НМТ з коригуванням на коефіцієнт спеціальності;

"У законопроєкті не йдеться, що зменшаться бюджетні асигнування на підготовку фахівців із вищою освітою. Бюджетні кошти розподілятимуться справедливо. За новою системою, сьогоднішній жорсткий розподіл бюджет/контракт, межа якого часто може залежати від тисячної конкурсного балу ЗНО чи НМТ — має залишитися у минулому", — зауважили у Міносвіти.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в уряді пообіцяли збільшити зарплату українським вчителям у 2024 році. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, середньомісячна розрахункова зарплата вчителя вищої категорії становитиме 17,4 тисячі гривень, а не 14,4 тисячі гривень. Також Фокус пояснював, кому в Україні хочуть заборонити здобувати вищу освіту.