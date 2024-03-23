В Україні загострюється дефіцит кваліфікованих кадрів. Фокус дізнався, як компанії долають нестачу кадрів, де рекрутери шукають спеціалістів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям із потрібним компаніям досвідом.

Ринок праці в Україні стрімко змінюється. У січні 2023 року про дефіцит кадрів говорили близько 20% представників компаній, наприкінці 2023 року — вже 46% опитаних. Про це свідчать дані опитування ІЕД "Український бізнес під час війни". Тенденція 2024-го не змінилася, а за словами експертів, навіть загострилася.

Причини дефіциту робочої сили називають наступні:

міграція працівників за кордон;

мобілізація до лав ЗСУ;

збільшення попиту на робочу силу з боку підприємств через відновлення.

Фокус з'ясував, які тенденції панують на ринку праці та кого шукають компанії.

Робітники, зайняті на виробництві, великих підприємствах, у сільському господарстві, на будівництві, зараз найбільш популярні

"Сині комірці", аграрії чи "айтішніки": яких вакансій побільшало

За словами "ейчарів", більшість роботодавців в Україні останнім часом зіткнулися із дефіцитом кадрів. Він посилюється нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і в галузевому вимірі.

Через війну зниження попиту експерти відмічають в IT-галузі, яка зараз перебуває в кризовому стані. Падіння сектору фахівці оцінюють на рівні 70%, адже 95% компаній працювали на аутсорсингу. А тепер, в умовах війни, західні компанії бояться укладати контракти з українськими фахівцями.

Падіння сектору фахівці оцінюють на рівні 70%, адже 95% компаній працювали на аутсорсингу. А тепер, в умовах війни, західні компанії бояться укладати контракти з українськими фахівцями

"Дефіцит кадрів спостерігався і раніше, а зараз тим більше. Якби не було дефіциту кадрів, наші послуги не були б потрібні. Ми ж рекрутери. Мільйон людей на фронті, умовно кажучи, 5 млн — за кордоном. 20% ринку праці пішло. Усюди є дефіцит. Немає дефіциту хіба що зараз в IT-галузі, бо вона на 95% працювала із закордонним клієнтом, який зараз перестав замовляти в Україні, бо дивиться новини NBC, Fox News тощо, тож і перестав звертатися до українських компаній. Ось там нині немає дефіциту. Раніше кожному фахівцю надходило 5-6 пропозицій на тиждень", — розповідає Фокусу генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрій Гороховський.

Дефіцит кадрів спостерігався і раніше, а під час війни посилився Фото: pexels.com

Тим часом, так звані "сині комірці" — робітники, зайняті на виробництві, великих підприємствах, у сільському господарстві, на будівництві, зараз найбільш популярні. І якщо на початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася у понад 10 разів, то за останній рік ситуація не змінилася.

"Міграція триває, особливо потерпає Харківська, Сумська області. Якщо говорити про дефіцит фахівців, то перш за все зазначу агрогалузь. Із початком посівної реально просто не вистачає рук. Також наголошу на нестачі робітників у будівництві. Будівельні роботи наразі перебувають не в гарячому стані, проте тривають, особливо під держзамовлення. Там дуже не вистачає зараз "синіх комірців". Страждає і машинобудування", — додає HR-експертка, власниця HR-агентства Домініка Іванова-Бекар.

Найважче знаходити кандидатів на вакансії у категорії "Робочі спеціальності, виробництво"

Слова експертки підтверджують дані онлайн-порталу з пошуку роботи та надання вакансій Work.ua, згідно з якими найважче знаходити кандидатів на вакансії у категоріях "Медицина, фармацевтика" та "Робочі спеціальності, виробництво".

"Всі робітничі і інженерні спеціальності (у дефіциті). Дуже не вистачає спеціалістів СТО (слюсарів, автомеханіків), технічних спеціальностей. Дуже складно знайти їх як в великих містах, так і в районних центрах. Це реально зараз дуже велика проблема, тому що багато людей перебувають в лавах ЗСУ, а багато чоловіків побоюються мобілізації і просто відходять "в тінь", — додає Домініка Іванова-Бекар.

Побільшало вакансій у категоріях, які найповільніше відновлюються від початку повномасштабного вторгнення. За даними Work.ua, якщо у січні 2024 року кількість вакансій у десятці категорій-лідерів скоротилася, то у лютому почалося синхронне зростання. Тож, збільшився обсяг вакансій на робочі спеціальності (+9% до січня), також пішла вгору і сфера обслуговування (+10%).

Побільшало вакансій у категоріях, які найповільніше відновлюються від початку повномасштабного вторгнення

Далі за кількістю вакансій галузі розмістилися таким чином:

Продаж, закупівля — 14 099, +8%;

Роздрібна торгівля — 11 221, +4%;

Логістика, склад, ЗЕД — 9518, +5%;

Адміністрація, керівництво середньої ланки — 8844, +6%;

Готельно-ресторанний бізнес, туризм — 8616, +14%;

Транспорт, автобізнес — 7652, +6%;

Бухгалтерія, аудит — 7133, +6%;

Медицина, фармацевтика — 6931, +10%.

За словами Домініки Іванової-Бекар, менеджери з продажу тримають високу планку попиту.

"Шукають усіх, від консультантів в ТРЦ до менеджерів з продажу, які володіють англійською. Їх зараз дуже важко шукати і є великий запит. Компанії українські, які тримаються на плаву, дивляться в бік Західної Європи, тож фахівці із експорту наших товарів дуже затребувані", — зауважила фахівчиня.

Галузі із найбільшим приростом вакансій

А от найстрімкіше зростання пропозицій спостерігається у категорії "Охорона, безпека", де розміщують вакансії Сили оборони.

Фахівці зазначають, що у лютому побільшало вакансій у категоріях, які найповільніше відновлюються від початку повномасштабного вторгнення. Це, зокрема, будівництво, архітектура, культура, музика, шоу-бізнес, а також дизайн.

У лютому побільшало вакансій у категоріях "Архітектура і дизайн", "Будівництво" Фото: pexels.com

Тим часом, Юрій Гороховський зазначає, що зараз для пошуку спеціалістів рекрутингові компанії докладають титанічних зусиль.

Кваліфікованих людей дуже важко знайти, починаючи з будівельника та закінчуючи генеральним директором. До Hr агентств звертаються компанії, у яких є штат своїх рекрутерів — 10-15 осіб і які не можуть вирішити цю проблему

"Кваліфікованих людей дуже важко знайти, починаючи з будівельника та закінчуючи генеральним директором. До нас звертаються компанії, у яких є штат своїх рекрутерів — 10-15 осіб і які не можуть вирішити цю проблему. Ми для них, як рятівний круг. Останній запит, який ми закрили — фінансовий спеціаліст (IFRS Reporting Manager). Для цього нам довелося провести 278 переговорів. Ми звернулися майже до 300 потенційних кандидатів. Додам,що кожного з них передусім треба знати, що розуміти, чи підходить він під ці вимоги. Йому потрібно скласти грамотний текст із пропозицією, зателефонувати, провести переговори… Ось такий обсяг роботи, щоб закрити одну вакансію. Якби не було дефіциту кадрів, то компанія вирішила це все сама. До речі, жодних космічних вимог за цією вакансією немає. Стандартні вимоги із зарплатою до 100 тис грн. Виявилось, що в країні середня зарплата 17 тис грн, а тут у 6 разів більша, і знайти людину — ціла проблема. І говоримо ми про українську компанію на українському ринку", — зазначає Гороховський.

Під час пошуку одного фінансового спеціаліста рекрутингова компанія звернулися майже до 300 потенційних кандидатів Фото: pexels.com

Острівець безпеки: чому робітники часто не готові змінити місце роботи

Як зазначає Юрій Гороховський, наразі кваліфіковані претенденти не шукають більших зарплат.

"Із цих 300 осіб 10 запитали про гроші. Тобто, якщо їм запропонують стільки, скільки вони хочуть, то, можливо, і перейшли б. Інші навіть не питали про гроші. Хоча люди розуміють: якщо звертається рекрутер, то із кращими пропозиціями.

Інші навіть не питають про гроші. Для 90% спеціалістів в умовах війни важливе місце перебування, колектив. Стабільна робота — острівець безпеки. Про гроші навіть не йшлося, хоча на новому місці вони явно більше б заробляли. Парадокс", — розповів Фокусу Юрій Гороховський.

Стабільна робота — острівець безпеки для 90% спеціалістів

Зарплати зростають: що з оплатою праці та як компанії долають дефіцит

За даними аналітики Work.ua, підвищення заробітної плати залишається одним із інструментів, які роботодавці використовували для подолання дефіциту кадрів у 2023 році. Певно, така ж стратегія буде актуальною і цього року, адже дефіцит в деяких напрямках лише посилюється.

Роботодавці відповіли, чи планують підвищувати зарплати співробітникам 2024 року

За даними фахівців Work.ua, цього року середня заробітна плата зросла на 23% — з 15 000 грн у січні до 18 500 грн у листопаді.

Держстат подає інформацію за 4 квартал 2023-го із найбільшим зростанням середньої зарплати до 19 231 грн.

За даними Держстату, серед секторів із найвищими середньомісячними зарплатами у минулому році:

"Інформація та телекомунікації" — 37 946 грн;

"Фінансова та страхова діяльність" — 34 393 грн;

"Авіаційний транспорт" — 31 391 грн;

"Професійна, наукова та технічна діяльність" — 23 413 грн;

"Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" — 23 395 грн.

Держстат подає інформацію за 4 квартал 2023-го із найбільшим зростанням середньої зарплати до 19 231 гривень

Водночас найменші зарплати зафіксовані:

в освіті — 12 439 грн;

у секторі "Тимчасове розміщування й організація харчування" — 12 300 грн;

"Поштова та кур'єрська діяльність" — 11 830 грн;

"Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг" — 11 345 грн;

"Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури" — 10 990 грн.

Зростання середньої зарплати на 3% — ще одна стабільна тенденція ринку праці. Вона підтвердилася і в лютому: середня зарплата збільшилася на 500 грн і склала 20 000 грн.

Серед областей-лідерів зросли зарплати в Київській (+1 000 грн до 22 000 грн), Львівській (+800 грн до 20 000 грн), Одеській (+900 грн до 19 400 грн) та Дніпропетровській областях (+500 грн до 19 000 грн). А от у Харківській області вже четвертий місяць поспіль середня зарплата залишається на позначці 17 500 грн.

У лютому 2024 року зросли зарплати у працівників деяких категорій:

охорона, безпека — 20 000 грн, +14% до січня;

робочі спеціальності, виробництво — 20 000 грн, +5%;

юриспруденція — 18 800 грн, +4%;

фінанси, банк — 16 700 грн, +4%;

освіта, наука — 16 500 грн, +3%.

Найвищі середні зарплати — понад 70 000 грн — ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо.

Найстрімкіше зростання пропозицій спостерігається у категорії "Охорона, безпека", де розміщують вакансії Сили оборони.

Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найвищі зарплати у лютому мали медіабайер (50 000 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), кераміст, рихтувальник, стоматолог, тонувальник (40 000 грн).

Як розповіла Фокусу Домініка Іванова-Бекар, компанії вирішують проблему дефіциту кадрів по-різному: автоматизують робочі місця, залучають людей старшого віку, переформатовуючи та адаптуючи напрямок роботи.

"Якщо ми говоримо про роздрібну торгівлю, в кого є бюджет, дивляться в бік автоматизації. Те, що можна скоротити, автоматизувати — скорочують та автоматизують. Залучають людей віку 55+. Якщо ми говоримо про "синіх комірців", то дивляться, що можна змінити в роботі історично чоловічих професій, якимось чином адаптувати їх під жінок. Наприклад у галузі логістики. Або комірники… Великі компанії розробляють спеціальні програми, де можна залучати жінок, автоматизують процеси", — пояснила експертка.