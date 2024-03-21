Після зниження НБУ облікової ставки до 14,5% тиждень тому банкіри розраховують на появу найближчим місяцем більш "гнучких" кредитних умов. Чого очікувати споживачам?

На тлі ухвалення Національним банком України зменшення облікової ставки з 15% до 14,5% очікують уповільнення інфляції та покращення умов на валютному ринку. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Рішення регулятора, яке вже набрало чинності і його доцільність Фокус разом із експертами розбирав у матеріалі "Шалене падіння чи злет: як на ставки за кредитами і депозитами вплине останнє рішення НБУ".

Зокрема, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін зазначив, що за рахунок більш низької облікової ставки НБУ буде менше платити за своїми депозитними сертифікатами.

За рахунок більш низької облікової ставки НБУ буде менше платити за своїми депозитними сертифікатами

А ось на ринку ОВДП та на ринку депозитів поки не очікується миттєвої реакції. Радше за все, зниження відсоткових ставок в фінансовій системі буде відбуватися поступово і супроводжуватиметься ще декількома зниженнями облікової ставки з боку Нацбанку.

Після зниження НБУ облікової ставки до 14,5% тиждень тому банкіри розраховують на появу найближчим місяцем більш "гнучких" кредитних умов Фото: Pexels

Чи буде зниження облікової ставки впливати на вартість кредитів?

Зниження облікової ставки з 15% до 14,5% є гарним приводом для поступової лібералізації ставок за більшістю банківських кредитних продуктів. Однак це не станеться миттєво чи раптово. Якщо економічна кон’юнктура буде сприятливою, то вже до літа варто очікувати подальшу корекцію дійсних ставок, пояснив Фокусу директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв.

Зниження облікової ставки з 15% до 14,5% є гарним приводом для поступової лібералізації ставок за більшістю банківських кредитних продуктів

Проте відчутне зниження відсотків за кредитами можливе при зниженні облікової ставки щонайменше на 1-2 в.п. Це потенційно дозволить банкам зменшити відсотки за основними кредитними продуктами в середньому на 2% (це стосується головним чином автокредитів, споживчих кредитів, цільових кредитів для малого та середнього бізнесу, іпотеки за спільними програмами банків і девелоперів).

"Наразі ж можна розраховувати на появу у найближчий місяць більш "гнучких" кредитних умов (наприклад, як варіант, запровадження окремих акційних умов кредитування тощо)", — зауважив експерт.

Більшість банків протягом 2-3 тижнів можуть дещо відкоригувати умови розміщення коштів, вважають експерти Фото: НБУ

Ринок депозитів пожвавиться: куди підуть ставки за вкладами у гривні

Щодо впливу на розвиток депозитів, то, за словами Замотаєва, на ставки може вплинути зменшення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами НБУ з 19% до 17,5% (яке відбулося разом зі зменшенням облікової ставки).

"Зауважу, що більшість банків протягом 2-3 тижнів можуть дещо відкоригувати умови розміщення коштів. Нагадаю, що саме ставка за тримісячними депсертифікатами є основою для формування депозитних ставок. Максимальні ставки залежно від строковості вкладу можуть скласти до 16% річних, що в умовах мінімальної інфляції, яка у річному вимірі не перевищує 5%, дадуть досить пристойний дохід", — додав Дмитро Замотаєв.

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В українських банках припускають, що у найближчі 2-3 тижні в сегменті депозитів може статися суттєво пожвавлення: багато хто з громадян намагатиметься скористатися вікном можливостей, розмістивши кошти ще за "старими" ставками (наразі максимальний дохід залежно від терміну розміщення коштів сягає 17% річних).

Загалом ставка дуже впливає на вартість кредитів для позичальників з PRIME-сегменту (позичальники кращої якості) та на умови запозичення грошей через ОВДП Мінфіном, додає економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

"Не думаю, що зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п. буде відчутним на цих сегментах. Втім зараз більшість позичальників перебувають під пресингом відсоткових ставок, оскільки інфляція зараз менше 5%, а позичальникам доводиться нести на собі процентний тягар від 15% і до космічних позначок ринку кредитів готівкою на будь-які цілі. Звісно, що серед позичальників в поганих умовах опинився і Мінфін. Зараз реальне процентне навантаження при обслуговуванні боргу по ОВДП більше ніж коли мула ставка НБУ 25%", — пояснив Шапран.

Як раніше повідомляв Фокус, рівень зовнішньої підтримки України у березні та квітні має сягнути позначки у понад 10 млрд доларів. Така фіндопомога з боку партнерів дозволить НБУ суттєво збільшити обсяг міжнародних резервів.

Нагадаємо, Європейська комісія перерахувала Україні перший транш макрофінансової бюджетної допомоги в розмірі 4,5 мільярда євро з "Українського фонду", загальний обсяг якого становить 50 мільярдів євро.