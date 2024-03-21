Борги під час війни: чи загрожує держборг України фінансовій стабільності держави

За словами очільника комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, наразі відношення боргу до ВВП є меншим, аніж під час фінансової кризи у 2015-2016 роках.

На фінансову систему України зріс тиск, який пов'язаний з тим, що зріс валовий зовнішній борг (ВВБ) країни збільшились. Однак усі ризики залишаються під контролем держави, адже існує співвідношення показників зовнішнього боргу до ВВП і міжнародних резервів. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, відношення боргу до ВВП значно менше, ніж у розпал фінансової кризи 2015-2016 роках.

"На кінець 2023 року Національний банк України оцінював відношення валового зовнішнього боргу до ВВП на рівні 90,7% ВВП. Це значно менше ніж у 2015-2016 роках, коли відповідний показник дорівнював 120-130% ВВП", — пояснив він.

Гетманцев пояснив, що короткостроковий борг держави повністю покривається міжнародними резервами.Так, на кінець 2023 року короткостроковий валовий зовнішній борг із погашенням у наступний рік складав 40,7 мільярда доларів. Майже на 100% такий борг покривався за рахунок міжнародних резервів, тобто вони є достатніми.

Водночас ризики рефінансування боргу держава мінімізувала. Основний приріст припадає на зовнішній державний борг, значна частина з якого (Паризький клуб і офіційні кредитори G7) вже реструктуризована до 2027 року. Тоді як ще частина (єврооблігації, ВВП-варіанти) — реструктуризована до серпня 2024 року.

"Із великою ймовірністю уряд досягне згоди щодо нової відстрочки платежів за таким боргом у рамках програми з МВФ", — додав він.

Також Гетманцев додав, що продовжує діяти частина валютних обмежень щодо транскордонних переказів, в тому числі щодо обслуговування зовнішніх боргів приватного сектору.

Реструктуризація державного боргу України: останні новини

16 березня журналісти видання Reuters повідомили, що власники українських облігацій домовляються про створення комітету кредиторів напередодні переговорів про реструктуризацію боргу України. Зазначається, що офіційна група може запрацювати напередодні весняних засідань Міжнародного валютного фонду (МВФ) 17 квітня у Вашингтоні.

При цьому журналісти зазначають, що наразі незрозуміло, як має відбутися реструктуризація, оскільки мова про країну, охоплену війною. Деякі власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу за допомогою нових облігацій, які забезпечуватимуть виплати відсотків із самого початку.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що витрати рекордно перевищили дохід бюджету. За його даними, видатки перевищили доходи на понад 100 мільярдів гривень. Також 21 березня у Національну банку України оцінили стан економіки держави та спрогнозували, як зміниться ситуація у 2024 році.