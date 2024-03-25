Треба заощаджувати: в Україні можуть достроково завершити опалювальний сезон

Під час завершення опалювального сезону деякі громадяни можуть створити додаткове навантаження на енергосистему, оскільки будуть "догріватися" електричними приладами.

Рішення про те, коли закінчувати опалювальний сезон в регіонах України будуть ухвалюватися на місцях в залежності від температури за вікном. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, ухвалюватися окремо. Ми перебуваємо в комунікації з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", – підкреслив Кудрицький.

Він додав, що ЗС РФ атакували окремі енергетичні об’єкти в Одесі, Хмельницькому, Харкові та Кривому Розі. В цих містах закликали жителів зменшити споживання електрики.

"Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг – це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання певні обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів. Нам потрібно буде декілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб ввімкнути те обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання у цих регіонах", – розповів Володимир Кудрицький.

Раніше в "Укренерго" розповіли, коли повернуть світло в Харків. За словами голови правління НЕК "Укренерго", це попередньо можуть зробити не раніше ніж за тиждень.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня ЗС РФ атакували територію України за допомогою БпЛА і ракет різних типів. Вибухи пролунали в низці регіонів України, є влучання та постраждалі. Загалом цілили в енергетичну інфраструктуру.