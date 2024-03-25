Після російської атаки відновлення ТЕЦ-5 у Харкові триватиме щонайменше рік

Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків. Наразі живлення Харкова відбувається з інших регіонів, повідомили у пресслужбі підприємства.

Процес реконструкції ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" триватиме не один рік, оскільки для її відновлення необхідне виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін та генераторів. Про це "Укрінформу" повідомили у пресслужбі ТЕЦ-5.

"Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів тощо. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік", — сказав головний виконавчий директор ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович.

Крім того, працівниця пресслужби ТЕЦ-5 Наталія Вербова зазначила, що наразі живлення Харкова відбувається з інших регіонів.

"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом", — пояснила Вербова.

Нагадаємо, 22 березня росіяни здійснили масовану атаку на об’єкти критичної інфраструктури Харківщини. Найбільших руйнувань тоді зазнала саме ТЕЦ-5.

Уранці 25 березня керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у місті відновили роботу метро після триденного простою та роботи виключно у режимі укриття.