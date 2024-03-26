До 11 тисяч гривень: в Україні запровадили нову допомогу на дітей

У Мінсоцполітики зазначають, що розмір виплат залежатиме від віку неповнолітніх і становитиме 2,5 прожиткового мінімуму. Наприклад, на дітей до 6 років сума становить понад 6400 гривень.

Український уряд запроваджує допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування, у розмірі 2,5—3,5 прожиткового мінімуму. Її отримуватимуть сім'ї, які тимчасово влаштовують до себе дитину. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики.

За інформацією в пресслужбі, відповідна підтримка називається "Дитина не одна" та призначена дітям, які "залишилися без батьківського піклування", проте не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, і влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

"Допомогу запроваджено, щоб родини, де тимчасово перебувають такі діти, могли забезпечити їм необхідні умови й догляд", — ідеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики зазначають, що розмір виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей, які вже мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Розмір виплати залежатиме від віку дитини та становитиме 2,5 прожиткового мінімуму. А саме:

для дітей до 6 років — 6407, 5 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 7990 грн;

для дітей до 6 років із інвалідністю — 8970, 5 грн;

для дітей від 6 до 18 років із інвалідністю — 11 186 грн.

Така підтримка призначатиметься строком на 6 місяців. Звертатися по неї можна буде з моменту набрання чинності постановою.

За розрахунками Мінсоцполітики, на цю допомогу державі необхідно буде виділити близько 0,5 млрд грн на рік.

Нагадаємо, раніше Фокус зібрав усе, що відомо про державну та міжнародну грошову допомогу для переселенців, батьків і дітей.