Пенсіонери можуть отримати надбавку в майже 1000 гривень: що для цього потрібно

Розмір надбавки визначається як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року він становить 2361 гривню.

Деякі пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 944 гривні. Про це повідомили у виданні OBOZ.UA.

Згідно з законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та постановою Кабміну "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд" щомісячну доплату можуть розраховувати громадяни віком від 80 років.

Крім цього, такі пенсіонери повинні самостійно проживати, потребувати постійного стороннього догляду та отримувати пенсію за віком. Наприклад, громадяни, які отримують пенсію за інвалідністю, не мають право на таку допомогу. Крім цього, необхідність постійного стороннього догляду повинен бути підтверджений висновками лікарів і документально.

Натомість розмір допомоги визначається як 40% від прожиткового мінімуму осіб, що втратили працездатність. З 1 січня він становить 2361 гривню. В результаті розмір доплати до пенсійних виплат зріс до 944,4 гривні.

Нагадаємо, у Пенсійному Фонді розповіли, що українці можуть дізнатися розмір майбутніх пенсійних виплат та вік виходу на заслужений відпочинок. Це можна зробити за допомогою "пенсійного калькулятора".

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня зростуть виплати у пенсіонерів, які продовжують працювати. Розмір надбавки становитиме від 333 до 562 гривні.