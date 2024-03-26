У Києві достроково завершується опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Мер столиці наголосив, що передчасне завершення опалювального сезону дасть змогу зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А киянам – зекономити на сплаті за комунальні послуги.

Опалювальний сезон у столиці планують завершити з 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Про це 26 березня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель", — наголошує мер.

Кличко нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі.

За його словами, для її розгортання та переходу в літній режим, необхідно кілька днів. Враховуючи це, з 28 березня розпочнеться процес відключення.

"Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста — зекономити на сплаті за опалення", — запевняє він.

Кличко додає, що відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

"Попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що рішення про те, коли закінчувати опалювальний сезон в регіонах України будуть ухвалюватися на місцях в залежності від температури за вікном.