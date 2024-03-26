Трьом категоріям пенсіонерів збільшать виплати: на яку доплату розраховувати у квітні

Перерахунок виплат відбудеться автоматично, тому громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фону. Економіст Олег Пендзин зауважив, що цьогорічні пенсії значною мірою відбудуться завдяки міжнародній макрофінансовій допомозі.

У квітні зростуть пенсійні виплати деяких громадян, проте вони не матимуть масованого характеру, як у березні. Про це йдеться у матеріалі "ТСН.ua".

Кому з пенсіонерів збільшать виплати

Кожному пенсіонерові, який працює, перерахують виплати. Всі підвищення будуть індивідуальні та залежати від зарплати та розміру наявної пенсії. Зокрема, чим вищі виплати, тим більша надбавка.

Пенсіонерам від 65 років з повним стажем, 35 років для чоловіків і 30 для жінок, та які отримують виплати менші за 40% від мінімалки, перерахують пенсії. У звʼязку з підвищенням мінімальної зарплатні до 8000 гривень у квітні, пенсія таких громадян зросте до 3200 гривень. Проте перерахунок пенсій відбудеться з 1 липня або після досягнення 65 років.

Також пенсіонери отримають вікові надбавки, а саме 300 гривень при досягненні 70-річного віку, а після 80 років — 500 гривень. Проте це можливо лише при наявності необхідного страхового стажу — не менше 25 років.

Куди звернутися для збільшення виплат

Журналісти зауважили, що пенсіонерам не потрібно нікуди додатково звертатися задля перерахунку пенсій. Оскільки це відбудеться автоматично. Варто звʼязатися з ПФУ задля розʼяснення, якщо після проведення перерахунку, пенсія не збільшилася або мало зросла. Це можна зробити за місцем реєстрації або зателефонувавши на гарячу лінію Пенсійного фонду.

Чи отримають пенсіонери надбавки за зиму заднім числом

З 1 січня 2024 року відбулося підвищення соцстандартів. Проте у держбюджеті не закладено коштів на те, аби виплатити громадянам надбавки за січень і лютий заднім числом, як це було раніше.

Чи вистачить в України коштів на виплату пенсій

За словами економіста Олега Пендзина, кошти на виплату пенсійних виплат у 2024 році є. За його словами, значною мірою це відбудеться за рахунок багатомільярдної міжнародної макрофінансової допомоги.

"Під час війни уряд має право не проводити індексацію соціальних виплат, у тому числі й пенсій. Але це зроблено втретє за три роки, аби не допустити ще більшого зниження рівня життя найвразливіших верств населення", — сказав Пендзин.

Нагадаємо, пенсіонери, які досягли 80-річного віку, можуть отримати доплату до пенсії. Її розмір визначається як 40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, тобто 944 гривні.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, що українці можуть розрахувати майбутній розмір пенсії та вік виходу на заслужений відпочинок за допомогою "пенсійного калькулятора". Для цього потрібно ввести свої особисті дані й суму актуального доходу в електронний сервіс.