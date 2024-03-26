В мережі показали руїни ТЕЦ-5 у Харкові після удару РФ: що відомо про терміни відновлення

Через масовану російську атаку енергетика Харківської області та зокрема ТЕЦ-5 зазнала найбільш суттєвих руйнувань з початку військових дій.

Внаслідок російських ударів 22 березня, які призвели до руйнування об'єктів енергетики, зараз Харків отримує електроживлення від інших регіонів, а для того, щоб повністю відновити теплоелектроцентраль, потрібно багато років. Про це проінформували в пресслужбі ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", пише "Укрінформ".

Тим часом у мережі опублікували фото руїн цього важливого об'єкту критичної інфраструктури.

"Через масовану російську атаку енергетика Харківської області та зокрема ТЕЦ-5 зазнала найбільш суттєвих руйнувань з початку військових дій. Станом на зараз живлення міста забезпечується силами інших регіонів", — вказано у повідомленні.

Також відомо, що після руйнування ТЕЦ-5 Харків залишився без основного джерела генерування теплової та електричної енергії для міста. Для повної оцінки масштабів завданих збитків електроцентралі та початку проведення відновлювальних робіт на об’єкті потрібно дочекатися завершення огляду та розбору завалів. Водночас енергетики стверджують, що мова йде про досить трудомісткий і затратний процес, який можна порівняти із новим будівництвом.

За словами виконавчого директора ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександра Мінковича, у такий непростий період відчувається координація, підтримка і допомога обласної та міської влади, проте мова йде про дуже складне завдання.

"Аби відновити теплоцентраль потрібно виготовити ексклюзивне обладнання енергоблоків, у тому числі турбіни, генератори тощо. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і поставкою устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік", — наголосив він.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що минулої п'ятниці російські окупанти майже повністю зруйнували основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося місто.

До того ж через масовану ракетну атаку військ РФ на українську енергосистему 22 березня, група ДТЕК втратила майже половини своїх генеруючих потужностей.

Нагадаємо, що 26 березня в Укренерго повідомили, коли у Харкові вдасться відновити електропостачання. За словами глави НЕК Володимира Кудрицького, зараз для цього є три варіанти.

До того ж вчора, 25 березня, у Харкові відновили роботу метро пропри значні проблеми з електропостачанням.