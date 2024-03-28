У Кабміні розповіли, чи підвищуватимуть тарифи на світло після масованих ударів РФ

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, наразі не було проведено повної оцінки збитків після ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, тому уряд не може назвати остаточну суму, яка необхідна для відновлення об'єктів.

На поточний момент Міністерство енергетики України не планує підвищувати вартість електроенергії для громадян. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що 2023 року зростання тарифів на світло було спричинене постійними атаками окупантів на енергетичну інфраструктуру.

"Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, — спокійно, стабільно і без відключень", — заявив Галущенко.

За його словами, наразі говорити про підвищення зарано.

Глава Міненерго також зазначив, що наразі невідомі масштаби пошкоджень. За його словами, через відсутність повної оцінки збитків, а також невизначеність у необхідних фінансових ресурсах для відновлення, наразі відсутні будь-які проєкти або попередні роботи щодо зміни тарифів.

Нагадаємо, що, згідно з повідомленням у групі UA War Infographics від 28 березня, за останні два дні російські військові запустили 208 ракет і безпілотних апаратів по об'єктах енергетики в Україні.

Слід зазначити, що 22 березня Збройні Сили Російської Федерації провели комбінований ракетний удар по Україні, застосувавши 151 засіб повітряного нападу. Системи ППО збили 55 безпілотних літальних апаратів (БПЛА), 35 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і 2 керовані авіаракети Х-59. Цілі атаки включали в себе українські об'єкти енергетики. За словами представників українського Кабінету міністрів, це була наймасштабніша атака за останні кілька місяців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також пояснив, скільки часу знадобиться на відновлення енергосистеми. Він зазначив, що під час ранкового обстрілу 22 березня російські військові пошкодили 20 підстанцій і електростанцій на території України.