США посилили тиск на ОАЕ, заможні росіяни біжать із Дубая через проблеми з банками, – ЗМІ

Під тиском США банки в ОАЕ посилюють вимоги та закривають рахунки, а вартість життя у Дубаї сильно зросла. Росіяни, які прибувають, скорочують вкладення і повертаються до РФ.

Дубай втрачає свою привабливість для заможних росіян, а банки ОАЕ заявили щодо посилення зусиль для виконання вимог США. Про це повідомляє Bloomberg.

Банкіри, керівники і інвестиційні професіонали розповіли про те, що потік російських грошей в Об’єднані Арабські Емірати, частиною яких є Дубай, демонструє ознаки сповільнення. Жоден із них не прогнозує широкомасштабного відпливу готівки в ОАЕ, але керівники кажуть, що вони, здається, поглинули більшість переваг російських грошей і навряд чи побачать більший приплив. Вартість життя в блискучому еміраті різко зростає, а його банки стають суворішими у застосуванні санкцій США.

Деякі прибулі росіяни розглядають можливість переїзду до інших країн або навіть повернення додому, оскільки зростання кількості емігрантів у Дубай підвищує орендну плату та щоденні витрати. На відміну від США та ЄС, країна Перської затоки не застосовує санкцій проти Росії. Російські організації, які відкривають банківські рахунки, тепер частіше перевіряють місцеві банки, оскільки ОАЕ зазнають посиленого тиску з боку США щодо можливого ухилення від санкцій.

Банки, що базуються в ОАЕ, включаючи Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC і First Abu Dhabi Bank PJSC, посилили контроль за російськими структурами та в останні місяці намагалися забезпечити більшу відповідність санкціям США. Дубайські банкіри заявили, що хоча пересічні росіяни середнього класу, які не потрапили під санкції, переважно не зіштовхувалися з серйозними проблемами з відкриттям рахунків, кільком росіянам, які потрапили під санкції, банки відмовили. Дехто з політичних прихильників або зв’язків з особами, які потрапили під санкції, також мали проблеми з банківськими рахунками.

Нагадаємо, 21 березня видання The Moscow Times повідомило, що великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях із Росії та стали повертати такі трансакції клієнтам. Відмова приймати платежі в юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній, які змушені відкривати рахунки в "дружніх" країнах, що не потрапляють під санкції Заходу.