Два регіони України залишилися без світла через обстріл ЗС РФ: обмеження можуть розширити

За інформацією енергетиків, аварійні відключення діють у Криворізькому районі. Крім того, на Харківщині знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

Внаслідок нічної атаки російських окупантів 29 березня у двох регіонах України ввели відключення електроенергії. Обмеження діють на Харківщині та Криворіжжі. Про це повідомили в "Укренерго".

У дописі зазначили, що у Харківській області вночі до обмежень електроенергії не вдавалися, проте вранці через зростання споживання були введені графіки погодинних відключень. Станом на 11:30 на Харківщині знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

Крім того, через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. В регіоні з ночі діють аварійні відключення.

"Надвечір при зростанні споживання, можливо застосування заходів обмеження споживання в інших областях східного та Дніпровського регіонів", — наголошують енергетики.

Повідомляється, що навіть після нічних атак ворога, енергетична система функціонує стабільно, і не передбачається жодних дефіцитів електроенергії.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. Ворог атакував територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Зокрема, вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

За даними Повітряних сил, росіяни випустили 99 ракет і ударних БПЛА типу Shahed. Силам оборони вдалося перехопити і знищити 84 повітряні цілі.