Це диво, що у 2022 у нас не було фінансової кризи, - Гороховський (відео)

За словами співзасновник monobank, в критичний момент система змогла ухвалити швидкі та ефективні рішення і це дивно, що у 2022 році в Україні не було фінансової кризи.

На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 року гривня дещо здевальвувала стосовно долара, але фінансової кризи не було і це диво. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Це диво — те, що ми не отримали у 2022 році фінансову кризу. Це диво, яке допомогло хоча б про це не турбуватись. Це було б важко, якби люди почали б ще втрачати заощадження", — сказав Гороховський.

Він уточнив, що гривня девальвувала з 35 до 40 грн за долар, проте — це ніщо у порівнянні з тим, якби вона була 100 або більше гривень за один долар.

На його думку, цього вдалось досягти завдяки правильній роботі Нацбанку та вірними рішеннями влади.

"Рефінансування банкам давали по дзвінку, гарантування вкладів зробили через виступ у вечірньому етері, хтось ухвалив рішення роздавати збою на вулицях. Ви уявляєте собі цей рівень рішень?! У дуже критичні моменти система ще у змозі генерувати швидкі та ефективні рішення", — наголосив Гороховський.

Нагадаємо, Київ і Варшава наблизилися до рішення щодо зернового питання, але воно не зможе всіх влаштовувати, заявив 28 березня глава польського уряду Туск. Український прем'єр Шмигаль відзначив "позитивні тенденції й динаміку" в питанні зняття блокади.

30 березня пресслужба Офісу генерального прокурора. повідомила, що за час повномасштабного вторгнення через російську агресію в Україні загинули 537 дітей, ще понад 1273 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.