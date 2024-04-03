Втрачено 80% потужностей: ДТЕК показала пошкоджену ТЕС після атак 22 і 29 березня (відео)

Російські війська випустили 22 та 29 березня майже 200 ракет та застосували ударні БПЛА типу Shahed.

ДТЕК показала, як зсередини виглядає приміщення однієї з теплоелектростанцій після масштабних атак російських окупантів 22 і 29 березня. Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

Втрачено 80% потужностей організації. Серйозно пошкоджені 5 із 6 ТЕС.

Удар РФ 22 березня

Російська окупаційна армія 22 березня завдала найбільш масованого удару по енергосистемі України з початку повномасштабного вторгнення. Впродовж атаки війська РФ застосували 88 крилатих ракет та 63 іранських дрони-камікадзе "Шахед". Щонайменше 5 осіб стали жертвами удару РФ.

Внаслідок атаки значно постраждала станція ГЕС-2 на Дніпровській ГЕС, яку було виведено з ладу. Машинний зал було зруйновано. Окрім того, відбулося забруднення ґрунту та витік нафтопродуктів.

Атака по Україні 29 березня

У ніч на 29 березня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл території України. Ворог атакував крилатими ракетами та "Кинджалами" українську територію. Зокрема, вибухи прогриміли в Хмельницькій, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

За даними командування, російські окупанти випустили ударних БПЛА типу Shahed та 99 ракет. Силам оборони вдалося перехопити і знищити 84 повітряні цілі.

Нагадаємо, агенція Reuters 3 квітня повідомила, що "Газпром" зупинив роботу Астраханського газопереробного заводу через аварію. Припинення роботи підприємства, можливо, викличе занепокоєння в Москві стосовно широкомасштабних перерв у роботі нафтопереробних установок у зв'язку з атаками українських безпілотників.