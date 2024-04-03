Союзники Росії закликають ЄС не передавати Україні заморожені активи Кремля, — Politico

За словами анонімного чиновника, з такою ініціативою виступають Китай, Саудівська Аравія та Індонезія. Вони бояться, що це створить прецедент. Також існує думка, що про це "своїх друзів" могли попросити самі росіяни.

Російські союзники почали закликати Європейський союз не займатися використанням заморожених активів Москви і перестати про це навіть думати. Про це пише Politico.

За даними анонімного чиновника, який поспілкувався з журналістами, йдеться про Китай, Саудівську Аравію та Індонезію. Їхні представники в приватному порядку могли звернутися до Європейського Союзу, щоб той чинив опір і не вівся на тиск з боку Сполучених Штатів Америки та Великої Британії в питанні конфіскації понад 200 мільярдів євро російських державних активів. Їх заморозили ще в лютому 2022 року, коли Кремль і ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї. Їх турбує те, що це створить прецедент. Іншими словами, ці країни будуть побоюватися, що вони можуть стати наступними, хто програє", — заявив анонімний чиновник.

У такий спосіб, продовжують автори матеріалу, союзники Кремля діють в інтересах російського президента Володимира Путіна, адже така позиція може заважати Європі допомагати Києву. Дипломат із країни, яка не входить до ЄС, припустив, що це самі росіяни могли попросити "своїх друзів" влаштувати цей галас.

Якщо це справді так, тоді лобіювання відбуватиметься за тією самою схемою, яка була поширена в перші місяці війни. Тоді уряди країн, які не завжди підтримували Росію, іноді виконували її доручення.

Зокрема йдеться про Туреччину та ОАЕ, які допомогли Москві уникнути низки міжнародних санкцій. У результаті це допомогло російській економіці функціонувати далі та фінансувати війну проти України.

"Упродовж усього конфлікту країни Перської затоки виступали в ролі посередників, сприяючи обміну полоненими між Росією та Україною й укладаючи угоди, що дають змогу експортувати зерно зі зруйнованої війною країни. Аргумент цих країн полягає в тому, що арешт російських активів може затягнути війну і змусити їх обрати сторону проти їхнього бажання", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що Естонія пропонує передати всі російські заморожені активи на забезпечення оборони України. Глава МЗС країни Маргус Цахкна визнав, що країни Євросоюзу не зацікавлені у використанні цих коштів.