Вівсяне печиво без випічки: лише п'ять простих кроків приготування

Десерти можуть бути корисними. Наприклад, цей найпростіший рецепт вівсяного печива, яке навіть необов'язково випікати.

Якщо вже й ласувати солоденьким, то хоча б потрібно, щоб у його складі були корисні інгредієнти та склад. Цей рецепт від Фокусу займе у вас всього 15 хвилин і п'ять простих кроків для приготування.

Десерт складається з вівсяних пластівців, цукру, олії, какао-порошку та молока, які змішуються в каструлі й потім викладаються ложками на пергаментний папір. Печиво застигає при кімнатній температурі або в холодильнику і стає м'яким та шоколадним.

Вівсяне печиво без випічки

Інгредієнти:

470 г цукру;

120 г масла;

120 мл молока;

4 столові ложки (30 г) какао-порошку;

1/2 чайної ложки ванільного екстракту;

300 г вівсяних пластівців;

1/4 чайної ложки солі.

У великій каструлі змішайте цукор, масло, молоко та какао-порошок. Доведіть до кипіння на середньому вогні, часто помішуючи.

Коли суміш закипить, зменшіть вогонь та варіть ще 1 хвилину, не перестаючи помішувати.

Зніміть каструлю з вогню і додайте ванільний екстракт, вівсяні пластівці та сіль. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти були покриті шоколадною сумішшю.

Викладіть пергаментний папір на велике деко або робочу поверхню. За допомогою ложки викладайте печиво на папір, залишаючи невеликі проміжки між ним.

Залишіть печиво за кімнатної температури або в холодильнику до повного застигання. Зберігайте печиво в закритому посуді в холодильнику або при кімнатній температурі до 3 днів.

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