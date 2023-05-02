Смачніше ніж у KFC: хрусткі курячі нагетси з особливим інгредієнтом

Необов'язково витрачати гроші, щоб скуштувати соковитих нагетсів в одному з ресторанів швидкого обслуговування. Ви можете зробити їх вдома, причому смачнішими та оригінальнішими.

Рецепт, який пропонує вам Фокус, полягає в особливому замочуванні курячих стегон. Вам потрібно взяти просту сироватку, а потім обваляти стегна в борошні зі спеціями. Це робить нагетси соковитими, апетитними та хрусткими.

Курячі нагетси в особливому маринаді

Інгредієнти:

4 великі курячі стегна без кістки та шкіри, нарізані на шматочки розміром на один укус;

3-4 склянки олії;

1 склянка сироватки;

Соус Шрірача (в ідеалі, але можна взяти будь-який інший із копченим смаком);

2 склянки борошна;

2 чайні ложки солі;

по одній чайній ложці перцю, часникового порошку, орегано, порошку цибулі та паприки.

Для початку розігрійте олію у фритюрниці до 180 градусів. Очистіть стегенця від зайвої шкіри та жиру. Деякі люблять залишити трохи жиру та шкірки для кращого смаку. Трохи посоліть і поперчіть шматочки курки. Покладіть підготовлену курку в пакет для заморожування та додайте сироватку. Поставте у холодильник. В ідеалі на ніч, але можна і на кілька годин.

Змішайте сухі інгредієнти у великій мисці.

Вийміть шматочки курки з сироватки та злегка відкиньте їх на друшляку і покладіть у миску. Додайте трохи соусу Шрірача (або іншого з копченим смаком) до зволожених сироваткою шматочків.

Занурить мариновані шматочки курки в борошняну паніровку. Перемішайте, щоб повністю обваляти. Ніжно заминайте борошно в шматочки курки. Це найважливіший крок, щоб отримати шорсткі хрусткі нагетси.

Смажте до золотистого кольору, 7-10 хвилин.

Коли виймаєте нагетси з фритюрниці, не витрачайте час на паперові рушники. Покладіть охолоджувальну решітку на лист і складіть на неї нагетси. Це зробить їх хрусткими! Візьміть свій улюблений соус та насолоджуйтесь.

А ще до цих нагетсів як десерт чудово підійде вівсяне печиво без випічки, яке можна приготувати за п'ять простих кроків.