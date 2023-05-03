Мінібургери у стилі Мемфіс: американська класика другої батьківщини Елвіса Преслі

У штаті Теннесі в травні проходить безліч кулінарних фестивалів і однією з найулюбленіших страв на них є мінібургери.

Так, місто Мемфіс стало не лише творчою батьківщиною короля рок-н-ролу та інших найвідоміших музикантів, а й подарувало світові чудову кухню жителів півдня.

Фокус пропонує вам рецепт мінібургерів, із соковитим м'ясом, сиром, беконом, капустяним салатом та солодким гострим соусом. Вони ідеально підходять для вечірок чи просто для задоволення. Відчуйте себе в Мемфісі та не забудьте під час приготування увімкнути щось із хітів Елвіса.

Мінібургери у стилі Мемфіс

Інгредієнти:

450 г не жирної яловичини;

2 столові ложки дрібно нарізаної червоної цибулі;

4 скибочки сиру для бургерів (нарізаний сир);

8 невеликих булочок для бургерів, підсмажених;

4 скибочки бекону, приготовлених та розрізаних навпіл;

120 г капустяного салату;

120 мл кисло-солодкого соусу BBQ (на ваш смак).

Для початку розігрійте гриль до середньої температури. Змішайте м'ясо та цибулю.

Сформуйте з м'яса із цибулею 8 невеликих котлет.

Підсмажуйте на грилі по 3 хвилини з кожного боку, доки не будуть готові (внутрішня температура 71 градус).

Покладіть зверху половиною скибочки сиру за хвилину до приготування.

Покладіть котлету на булочку і зверху додайте капустяний салат.

Тепер залишилося додати бекон та соус BBQ.

Смачного!

Після цього можна побалувати себе невеликим десертом, наприклад, вівсяним печивом без випічки, яке дуже просто приготувати за п'ять простих кроків.